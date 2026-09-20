«Nel corso di una riunione di Giunta comunale iniziata questa mattina alle 8:30 è stata approvato un documento di indirizzo alla progettazione, relativo ai lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del canile comunale di Reggio Calabria, sito in località Mortara di Pellaro.

La somma complessiva destinata è pari a 120mila euro». È quanto comunica il sindaco Francesco Cannizzaro.

«Un primo importante intervento per affrontare le problematiche legate al benessere animale in città, partendo dal canile comunale di Mortara. Le risorse saranno destinate alla riqualificazione dei box e dell’area sanitaria, alla messa a norma degli impianti, alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e antincendio e alla sistemazione dei locali e degli spazi esterni. In campagna elettorale avevo preso un impegno molto preciso con i cittadini – dichiara Antonino Marcianó (Nfp) - ossia quello di occuparmi seriamente delle problematiche che riguardano gli animali nella nostra città. E avevo indicato proprio il canile di Mortara come una delle prime situazioni sulle quali era necessario intervenire. Questo atto è solo l’inizio».



