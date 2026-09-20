«Esprimo, in qualità di Presidente della IV Circoscrizione “Reggio Sud”, grande soddisfazione per il via libera della Giunta comunale allo stanziamento di 120 mila euro destinati ai lavori di manutenzione e messa a norma del canile di Mortara di Pellaro, struttura che ricade pienamente nel territorio della nostra Circoscrizione». Ad affermarlo in una nota è Giuseppe Cantarella

«Un intervento particolarmente atteso, che conferma l’attenzione del sindaco Francesco Cannizzaro e dell’intera Amministrazione comunale verso una realtà che, per troppo tempo, ha dovuto fare i conti con criticità strutturali e problematiche ormai divenute ataviche».

«Ancora una volta, l’Amministrazione Cannizzaro dimostra di voler affrontare le difficoltà ereditate dal passato attraverso atti amministrativi, risorse e soluzioni reali. Non semplici annunci, dunque, ma una programmazione concreta che punta a restituire funzionalità, sicurezza e dignità a una struttura importante per la tutela degli animali e per il lavoro quotidiano di operatori e volontari».

«L’approvazione di questo finanziamento rappresenta un ulteriore segnale di attenzione nei confronti della IV Circoscrizione e dei suoi quartieri. Il canile di Mortara necessita da tempo di interventi seri e finalmente si avvia un percorso capace di dare risposte tangibili a una questione che non poteva più essere rinviata».

«Rivolgo pertanto il mio personale ringraziamento al sindaco Cannizzaro, alla Giunta comunale e agli uffici competenti per avere assunto un impegno preciso nei confronti della struttura e dell’intero territorio. Come Presidenza della IV Circoscrizione seguiremo con attenzione l’evoluzione dell’iter e la successiva realizzazione dei lavori, mantenendo una collaborazione costante con l’Amministrazione».

«Questa è la politica che vogliamo portare avanti: una politica capace di ascoltare, programmare e intervenire. Dopo anni di immobilismo, anche sui problemi più complessi e radicati, oggi esiste una chiara volontà amministrativa di cambiare passo e di restituire centralità ai territori attraverso risultati concreti».