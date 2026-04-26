Un clima disteso e segnato dal rispetto reciproco apre la campagna elettorale a Reggio Calabria. Protagonisti Francesco Cannizzaro e Domenico Battaglia, che hanno dato un segnale significativo di fair play politico.

«Come sapete stasera alle 18.30 apriremo la campagna elettorale a Piazza De Nava - ha dichiarato il candidato sindaco Francesco Cannizzaro tramite i propri social - Nella zona limitrofa c’è la segreteria del mio competitor principale, il mio amico Mimmo Battaglia. Sentivo il dovere di venire a salutare un vero signore della politica. Siamo qui a salutarci e ad abbracciarci e augurarci reciprocamente in bocca al lupo».

«Cicco è passato oggi a salutarmi, questo è un segno di una campagna elettorale che si fa nel rispetto delle persone - ha dichiarato Mimmo Battaglia - con i contenuti e con la possibilità di avere Reggio nel cuore e quindi l’idea di una città che va amministrata bene e gesti come questi ti riempiono il cuore e ti danno l’idea veramente che si possa fare una campagna elettorale distesa e tranquilla».