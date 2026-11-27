«Il governo Meloni intervenga subito a sostegno del comparto edile, strategico per l’economia e l’occupazione della Calabria. Bisogna garantire alle imprese il pagamento delle compensazioni per il caro materiali e scongiurare il blocco delle opere pubbliche».

Così, in una nota, il Pd Calabria esprime ancora una volta sostegno alle istanze dell’Ance, secondo cui nella regione sono a rischio 657 cantieri, di cui 570 di competenza degli enti locali. «Da tempo denunciamo – dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria – le difficoltà del sistema produttivo calabrese e l’insufficienza delle politiche del governo per il Mezzogiorno. È inaccettabile che le imprese debbano anticipare risorse proprie senza alcuna certezza sui tempi di pagamento delle compensazioni previste. Il centrodestra stanzi nella legge di bilancio le somme necessarie a salvaguardare le aziende, i lavoratori e la realizzazione di infrastrutture e servizi indispensabili per ridurre i divari territoriali».

«Diversamente, la Calabria – concludono i dem – potrebbe pagare un prezzo altissimo per le scelte del governo, anche rispetto al completamento delle opere finanziate con il Pnrr».