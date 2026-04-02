Il coordinatore comunale di Noi Moderati sollecita criteri condivisi nella composizione delle liste e il coinvolgimento del candidato sindaco
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Elezioni Reggio Calabria, Luciano Politi, coordinatore comunale Noi Moderati: «Necessario un tavolo di coalizione al più presto».
Reggio Calabria, 2 aprile - «Nel rispetto delle prerogative delle forze politiche che compongono la coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a Sindaco dell’onorevole Cannizzaro, è opportuno convocare un tavolo di coalizione al fine di concordare le linee guida da utilizzare nella fase di composizione delle singole liste.
Noi Moderati, fortemente impegnata nell’ambito della composizione di una lista forte e qualitativa, sente la necessità di un confronto sul tema al fine di utilizzare criteri comuni, ritenendo altresì che le indicazioni del candidato Sindaco potranno essere di supporto rispetto ai criteri ed agli indirizzi adottati nel recente passato e da adottare in quest’ultima fase.
Quindi, sentiti il coordinatore provinciale on. Nino Foti e il coordinatore regionale on. Pino Galati, si è ritenuto opportuno richiedere la suddetta riunione», così in una nota il coordinatore comunale di Noi Moderati, Luciano Politi.