IL PROFILO | Deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Calabria, è una delle figure centrali del centrodestra reggino. L’ascesa politica in poco più di quindici anni, da Santo Stefano in Aspromonte a Montecitorio

Francesco Cannizzaro è oggi uno dei principali riferimenti di Forza Italia nel Mezzogiorno e, in particolare, nell’area dello Stretto. Deputato alla Camera per la seconda legislatura consecutiva, è stato eletto nel 2018 e riconfermato alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

Nato a Reggio Calabria il 24 giugno 1982, è laureato in Scienze del Servizio Sociale per Operatori Pluridisciplinari ed Interculturali d’Area Mediterranea, titolo conseguito nel 2011 presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

La sua carriera politica prende avvio nel 2005 nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte, dove, eletto in una formazione civica, ricopre per dieci anni la carica di Assessore con deleghe al Turismo, alle Politiche ambientali, giovanili e sociali e alle attività produttive, entrando anche nel coordinamento regionale dell’Anci per i piccoli comuni.

Nel 2012 viene eletto consigliere alla Provincia di Reggio Calabria, incarico che ricopre fino al 2016 sotto la presidenza di Giuseppe Raffa, con delega al Turismo e spettacolo. Nello stesso periodo è componente della Commissione Attività produttive e consulente per l’omonimo assessorato regionale.

Nel 2014 viene eletto al Consiglio regionale della Calabria con la “Casa delle Libertà”, dove assume il ruolo di capogruppo e diventa componente della Commissione speciale di Vigilanza.

Dal 2015 al 2019 è inoltre componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco nazionale d’Aspromonte su designazione ministeriale.

Nel 2018 il passaggio alla politica nazionale, con l’elezione alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Calabria 07. Durante la legislatura entra nella Commissione Bilancio e nella Commissione parlamentare per la semplificazione. Nel 2022 viene rieletto alla Camera nel collegio uninominale Calabria 05 di Reggio Calabria.

Nel corso del 2023 assume il ruolo di Vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, entrando stabilmente nei vertici parlamentari del partito. Nello stesso anno viene indicato nella segreteria nazionale di Forza Italia, rafforzando il proprio profilo anche a livello centrale.

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 arriva un ulteriore passaggio politico: Cannizzaro viene nominato coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, assumendo la guida del partito sul territorio e diventando il punto di riferimento per l’organizzazione e le strategie politiche regionali.

Nel corso del 2024 e del 2025 consolida questo ruolo, guidando il partito nelle principali dinamiche politiche calabresi, nella costruzione delle alleanze e nella definizione delle strategie elettorali, con un’attenzione particolare all’area dello Stretto.

Nel 2025 e nel 2026 rafforza ulteriormente la propria leadership nel centrodestra reggino, partecipando direttamente alla costruzione delle linee programmatiche per la città di Reggio Calabria e coordinando il lavoro politico della coalizione sul territorio. Parallelamente prosegue l’attività parlamentare su temi legati allo sviluppo del Mezzogiorno, alle infrastrutture e al sostegno agli enti locali.

Nel quadro politico attuale, Cannizzaro rappresenta una figura strutturata e consolidata del centrodestra calabrese, con un percorso che, partito dagli enti locali, è arrivato a incidere sia sugli equilibri del partito in Calabria che sulle dinamiche politiche nazionali.