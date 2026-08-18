«Esprimo la mia piena solidarietà al Sindaco di Bivongi Grazia Zaffino, all’Amministrazione comunale e a tutta la comunità di Bivongi per il gravissimo episodio avvenuto la scorsa sera sulla strada che collega Monasterace a Bivongi». Ad affermarlo è l’assessore regionale Eulalia Micheli.

«Il posizionamento intenzionale di chiodi sull’asfalto, che ha provocato la foratura degli pneumatici di numerose automobili, è un gesto vile e inaccettabile, tanto più grave perché compiuto in concomitanza con una manifestazione che rappresenta da anni un patrimonio per Bivongi e per l’intera vallata dello Stilaro».

«Il Mercato della Badia è una festa di comunità, costruita con il lavoro dell’Amministrazione, delle associazioni, dei volontari e di tanti cittadini. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha saputo richiamare tantissime persone e valorizzare il territorio. Non sarà un gesto del genere a cancellare il successo di una manifestazione così partecipata né l’impegno di chi ogni giorno lavora per far crescere Bivongi».

«Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché vengano individuati i responsabili ed accertate tutte le responsabilità. All’amica e Sindaco Grazia Zaffino, all’Amministrazione comunale e alla comunità di Bivongi va la mia vicinanza. Di fronte a gesti che cercano di danneggiare il lavoro degli altri, la risposta più forte resta quella di una comunità che non si divide, non si arrende e continua a camminare insieme».

«Bivongi merita rispetto. E merita di essere raccontata per la sua bellezza, la sua accoglienza e la straordinaria partecipazione che ha dimostrato nella prima serata della manifestazione».