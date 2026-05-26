Un plebiscito alle elezioni amministrative riconferma per la terza volta sindaco di Cinquefrondi, nel Reggino, Michele Conia. Nel paese della Piana di Gioia Tauro, l’avvocato e consigliere metropolitano con delega alla Salute ha trionfato nettamente sostenuto dalla lista “Rinascita per Cinquefrondi”.

I cittadini gli hanno dato per l’ennesima volta fiducia garantendogli 3097 preferenze pari all’89,09%. Conia batte Maria Lucia Ali, segretaria cittadina del Pd, che resta al 12,91% con 459 voti.

«Una percentuale importante. Penso che quello che è successo in questi due giorni sia irripetibile e che probabilmente non accadrà mai più – ha affermato Conia-. Non dirò la classica frase fatta, sarò il sindaco di tutti, perché già tutti hanno deciso di volermi come sindaco. Quando succede una cosa del genere il peso della responsabilità, il senso del dovere, verso tutta la comunità diventa qualcosa di grosso. Se lo vorranno potranno collaborare anche coloro i quali sono stati eletti nell'altra lista. Da domani inizia il volo definitivo di Cinquefrondi e dobbiamo farlo con amore tutti insieme».