L’amministrazione ha potuto procedere all’assunzione del nuovo personale grazie al rimborso quadriennale (2029) previsto dalla Regione Calabria in caso di stabilizzazione degli addetti con meno di 60 anni

Novità importanti per la pianta organica del Comune di Cittanova, nel solco delle politiche attive mirate al contrasto del precariato all’interno della Pubblica Amministrazione. Questa mattina, alla presenza del Sindaco avv. Domenico Antico e dell’Assessore al Personale dott. Francesco Rao, otto Tirocinanti appartenenti al bacino storico dei Tis (Tirocini di inclusione sociale), hanno preso servizio in qualità di dipendenti a seguito della firma di giovedì scorso di un contratto a tempo indeterminato.

Un passaggio significativo, fortemente sostenuto dall’Amministrazione, che segna un punto qualificante per operatori da anni impegnati all’interno degli Uffici comunali.

Il Comune ha potuto procedere all’assunzione del nuovo personale grazie al rimborso quadriennale (2029) previsto dalla Regione Calabria in caso di stabilizzazione degli addetti con meno di 60 anni.

«Abbiamo lavorato alacremente al raggiungimento di questo risultato storico – ha affermato il sindaco Domenico Antico – che ci consente di riconoscere il prezioso lavoro di operatori che da lungo tempo contribuiscono al funzionamento della macchina comunale. Oggi ancor di più garantiamo energie e competenze al nostro Ente guardando, con fiducia, alle importanti sfide che ci attendono. Un augurio sincero di buon lavoro agli otto nuovi dipendenti del Comune di Cittanova. Un plauso alla Regione Calabria per l’attenzione verso i Tis e all’azione concreta di supporto agli Enti locali in questa fase storica di grande cambiamento per la Pubblica Amministrazione. Un grazie all’Assessore al Personale dott. Francesco Rao per l’attenzione costante dimostrata lungo tutto il percorso di stabilizzazione».