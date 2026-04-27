Oggi il primo confronto pubblico tra i candidati: un’occasione importante per la città di Alessandro Laganà, direttore Cna Reggio Calabria

«Quello di oggi al Cine Teatro Odeon non è un appuntamento come gli altri. È il primo confronto pubblico tra i candidati a sindaco della città di Reggio Calabria e rappresenta, a mio avviso, un passaggio importante per la qualità del dibattito democratico e per il futuro della nostra comunità.

Come Cna, insieme a Confindustria Reggio Calabria, abbiamo voluto promuovere- dichiara in una nota il direttore Alessandro Laganà - questo momento perché crediamo che il confronto tra politica e sistema produttivo non possa essere relegato a slogan o dichiarazioni di principio, ma debba diventare occasione concreta di ascolto e di visione.

Le imprese, gli artigiani, i giovani che vogliono restare, chi investe e chi ogni giorno tiene viva questa città, chiedono risposte. Ma chiedono anche una prospettiva. Ecco perché il titolo che abbiamo scelto “Tra i programmi della politica e le esigenze delle imprese”, non è solo il tema di un incontro, ma una necessità.

Da troppo tempo si parla di sviluppo come concetto astratto. Oggi abbiamo l’opportunità di riportarlo dentro una discussione pubblica, mettendo al centro questioni reali: fiscalità locale, servizi, rigenerazione urbana, opportunità per i giovani, attrattività, infrastrutture, impresa.

Il valore di questo confronto sta anche nel fatto che nasce da un’iniziativa comune tra rappresentanze diverse del mondo produttivo, dalla piccola alla grande impresa. Un segnale importante, che vuole dire una cosa semplice: sui temi dello sviluppo la città deve sapersi ritrovare unita.

Mi auguro che da questo appuntamento emerga non solo il profilo dei candidati, ma soprattutto una visione per Reggio Calabria.

Perché oggi non mettiamo a confronto solo programmi. Mettiamo a confronto idee di città. E credo che, per questo, esserci sia importante. Per chi fa impresa, per chi amministra e per chi ha a cuore il futuro di Reggio».