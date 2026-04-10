Il comitato di Quartiere Mosorrofa comunica che il presidente Andidero Pasquale aderendo all’invito dello stesso Comitato e di molti cittadini di Mosorrofa ha accettato di candidarsi alle prossime elezioni comunali. Nella riunione del Consiglio direttivo del 8 c.m., coerentemente col principio sancito dallo statuto dell’apartiticità del Comitato, il Presidente ha rassegnato le dimissioni. Le parole che Andidero ha usato per le dimissioni sono: «Ringrazio tutti i componenti il direttivo del Comitato per il supporto e la vicinanza fornitami in tutti questi anni di attività al servizio di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa. Ringrazio la comunità parrocchiale per il sostegno e la partecipazione attiva, ma sento la necessita, adesso che sto per dare la disponibilità per cominciare un altro percorso di servizio al paese e alla città tutta, di dare le dimissioni dal mio incarico per consentire al Comitato di continuare la sua meritoria attività scevro da impegni di parte se non quelli dei bisogni del Borgo». Il Comitato, a malincuore ma cosciente della correttezza del gesto, ha accettato le dimissioni e ha indicato quale Presidente f.f. la Vice Presidente in carica Domenica Nicolò detta Dina.

Il Comitato ringrazia il già presidente Andidero, che lo aveva promosso e avviato, per la dedizione con cui si è dedicato in questi anni, circa 6, alla conduzione dello stesso con spirito di sacrificio e abnegazione, togliendo a volte tempo anche alla sua famiglia. Lo ringrazia anche per la faticosa decisione di assecondare la richiesta da più parti giuntagli di scendere in campo per un suo impegno diretto nell’agone politico-istituzionale. L’approvazione del Regolamento dei Comitati di Quartiere, che salutiamo con grande gioia, per la quale Andidero si è sempre speso partecipando più volte a incontri in IIa Commissione del Comune è arrivata proprio oggi, il primo giorno che non è più Presidente.

A Pasquale Andidero e, anche, a Giada Nicolò che insieme a lui ha deciso di metterci la faccia e il cuore in una competizione elettorale molto difficile, facciamo i migliori auguri. Siamo certi che tutta la città potrà giovarsi delle loro competenze e del loro amor di servizio dimostrato ampiamente nel concreto in tutti questi faticosi anni. Ad entrambi il Comitato sarà sempre vicino, li supporterà nei loro bisogni e, se sarà necessario, li aiuterà a portare avanti il gravoso compito che tutti speriamo possano avere.

Il Comitato ribadisce la sua apartiticità e continuerà il suo impegno politico e concreto al servizio delle comunità di Mosorrofa e Sala di Mosorrofa con l’unico obbiettivo di far giungere ai tavoli che contano le esigenze e le problematiche che affliggono la popolazione. In particolare si impegnerà per far si che borghi collinari e periferici come Mosorrofa e Sala di Mosorrofa non siano più lasciati soli e abbandonati.