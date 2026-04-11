Vertice con Ferro e Nesci: definita una squadra «radicata e credibile» per la sfida elettorale

Fratelli d’Italia accelera il percorso verso le elezioni comunali di Reggio Calabria e lavora alla definizione di una lista che punta su radicamento territoriale e competenze. Il punto è stato fatto nel corso di una riunione del coordinamento cittadino, svoltasi nelle scorse ore alla presenza della coordinatrice regionale Wanda Ferro, dell’europarlamentare Denis Nesci, del coordinatore per le Comunali Giovanni Calabrese, del consigliere regionale Daniela Iiriti e della coordinatrice cittadina Ersilia Cedro.

Un incontro che, secondo quanto riferito, ha segnato «un ulteriore passo in avanti» nella costruzione della squadra, descritta come composta da «donne e uomini di alto valore, espressione delle migliori energie della città», pronti a mettere «competenze ed esperienza al servizio di un progetto politico chiaro e coerente».

La lista, spiegano dal partito, nasce da «un percorso condiviso», con tutte le componenti impegnate a lavorare in maniera compatta per l’obiettivo elettorale.

Nel quadro politico del centrodestra si inserisce anche il sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, indicato come punto di riferimento per «aprire una nuova stagione per la città dello Stretto». Fratelli d’Italia, viene sottolineato, intende offrire «il massimo contributo» alla sfida, mettendo in campo idee, energie e il proprio radicamento sul territorio.

Nel documento emerge anche una valutazione critica sulla situazione cittadina. «Reggio Calabria ha bisogno di voltare pagina dopo anni di progressivo declino», si legge, con l’obiettivo dichiarato di restituire «autorevolezza all’azione amministrativa, capacità di programmazione e concretezza nelle risposte ai cittadini».

Tra le priorità indicate: rilancio dello sviluppo economico, creazione di opportunità per i giovani e valorizzazione delle risorse del territorio, nella prospettiva di costruire «una proposta di governo solida e credibile» per la città.