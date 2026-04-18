Numerosi cittadini, dirigenti e rappresentanti istituzionali del centrosinistra hanno affollato via Torrione per l'inaugurazione della segreteria politica di Franco Barreca, candidato al Consiglio comunale nelle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. Un segnale di partecipazione che ha confermato il radicamento territoriale di un politico che, come hanno sottolineato in molti, lavora sul campo da anni senza fermarsi.

Ad aprire l’incontro è stato lo stesso Franco Barreca, candidato al Consiglio comunale, che ha voluto salutare e ringraziare i tanti intervenuti: «Ringrazio tutti per la presenza e per l’affetto dimostrato. Questo percorso nasce da un impegno costante sul territorio che porto avanti da anni e che mi ha consentito di costruire rapporti umani veri con tanti cittadini. Continuerò su questa strada, con serietà e disponibilità».

Valeria Bonforte, segretaria cittadina, ha sottolineato: «Franco Barreca rappresenta il candidato modello per il Pd: sempre al lavoro, sempre disponibile, presente sul territorio h24. È questo il profilo di cui abbiamo bisogno per rafforzare la nostra proposta politica».

Un concetto ribadito anche dal segretario metropolitano Giuseppe Panetta: «Stiamo lavorando per costruire una lista forte, fatta di persone credibili e radicate come Barreca, al servizio della città e dei suoi bisogni reali».

Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale, ha evidenziato: «Il centrosinistra ha governato Reggio in condizioni difficili, dopo il disastro economico lasciato dal centrodestra. Oggi serve il massimo impegno per evitare che quella stagione possa tornare. Lo vediamo anche a livello regionale, dove il centrodestra sta aumentando le spese, introducendo nuove figure e portando avanti scelte sbagliate come il baratto sull’autonomia differenziata, che proprio sulla sanità rischia di avere effetti ancora più pesanti per i cittadini».

Il segretario regionale del Pd, Nicola Irto, ha rimarcato: «Servono più Franco Barreca nelle istituzioni: meno teoria e più pratica, più presenza sui territori, più capacità di ascolto. È questo il modello che vogliamo portare avanti. Dobbiamo affrontare questa campagna elettorale con impegno e responsabilità per continuare il percorso di risanamento e rilancio della città. Sappiamo cosa ha prodotto la destra in passato a Reggio e vediamo cosa sta facendo oggi alla Regione: sanità al minimo, servizi insufficienti, migrazione sanitaria in crescita, spopolamento e nessuna visione concreta. A livello nazionale, dopo anni di governo, mancano risultati reali su accise, bollette di energia e gas, salari. Nessun intervento per il Sud rimasto abbandonato a se stesso, mentre si insiste su riforme divisive come l’autonomia differenziata, già ridimensionata dalla Corte costituzionale».

A concludere gli interventi è stato il candidato sindaco del centrosinistra, Domenico Battaglia, che ha voluto sottolineare anche il rapporto umano con Barreca: «Con Franco ci lega un’amicizia di oltre trent’anni. Parliamo lo stesso linguaggio e spesso è la prima e l’ultima telefonata della giornata. Questo dimostra il suo impegno e la sua dedizione alla Città. Insieme continueremo a lavorare per costruire il futuro di Reggio, senza permettere che la città torni indietro».