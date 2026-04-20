Nel corso dell'incontro è emersa la volontà di rafforzare un progetto fondato su unità e concretezza. Presenti il candidato sindaco Francesco Cannizzaro e l’Europarlamentare Giusy Princi

«Inaugurata la segreteria politica del segretario cittadino di Forza Italia, Antonino Maiolino, consigliere comunale uscente e figura apprezzata per le sue spiccate doti umane, la disponibilità all'ascolto e il costante impegno al servizio della comunità reggina.

Un momento di condivisione significativa politica e umana – si legge nella nota stampa – che ha visto la presenza del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, dell'Europarlamentare Giusy Princi, oltre a numerosi amici, sostenitori e familiari, testimonianza di un percorso costruito nel tempo sulla fiducia e sulla vicinanza al territorio.

Nel corso dell'incontro è emersa con chiarezza la volontà di rafforzare un progetto politico fondato sull'unità, sulla concretezza e sulla capacità di affrontare con determinazione le sfide che attendono la città. L'apertura della segreteria rappresenta infatti un segnale tangibile di radicamento e presenza, un luogo aperto al confronto quotidiano con i cittadini e alla costruzione partecipata di proposte e soluzioni.

È stata inoltre sottolineata la necessità di avviare una nuova stagione di rilancio per Reggio Calabria, puntando su sviluppo economico, valorizzazione delle risorse locali, attenzione ai giovani e miglioramento dei servizi. Un percorso che richiede responsabilità, coesione e una visione chiara del futuro.

Nel suo intervento, Francesco Cannizzaro ha dichiarato: "È arrivato il tempo di prendersi fino in fondo la responsabilità di guidare questa città verso una fase nuova. Non possiamo più rimandare: servire impegno, coraggio e una classe dirigente capace di dare risposte concrete ai cittadini. Reggio Calabria merita di più e noi siamo pronti a fare la nostra parte".

In questo contesto, Antonino Maiolino ha voluto rivolgere un appello diretto alla cittadinanza: "Reggio Calabria ha bisogno di una fase nuova, fatta di impegno concreto, serietà e partecipazione. Il rilancio della nostra città passa attraverso il contributo di tutti. Per questo invito ogni cittadino a recarsi alle urne i prossimi 24 e 25 maggio ea sostenere il centrodestra, scegliendo una proposta politica credibile, unita e capace di governare. Votare significa essere protagonisti del cambiamento e dare forza a un progetto concreto per il futuro della nostra città”.