«Il presidente di Azione Reggio Calabria, Domenico Pirrotta, a nome del partito, esprime apprezzamento per la proposta politica e il programma illustrato dal candidato a sindaco Francesco Cannizzaro». È quanto dichiara il presidente di Azione Reggio Calabria, Domenico Pirrotta.

«Azione prende atto della candidatura e valuta positivamente diversi punti programmatici presentati, in particolare quelli legati allo sviluppo economico, al miglioramento dell’efficienza amministrativa, al rafforzamento delle infrastrutture e alle politiche per il lavoro. Si tratta di ambiti fondamentali per il rilancio della città, sui quali è necessario concentrare un impegno concreto e continuativo.

In questo quadro, il partito conferma la propria disponibilità a contribuire con senso di responsabilità a un confronto serio e costruttivo sui temi centrali per il futuro di Reggio Calabria, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e la necessità di risposte efficaci.

Azione ribadisce il proprio impegno a favore di una proposta politica seria e riformista, orientata a risultati concreti e misurabili, nella convinzione che solo attraverso competenza, visione e capacità amministrativa sia possibile garantire uno sviluppo duraturo per il territorio», conclude il presidente di Azione Reggio Calabria, Domenico Pirrotta.