L’attesa è finita. Alle 18 il neo sindaco Francesco Cannizzaro svelerà i nomi della nuova giunta che lo affiancherà nel progetto di normalizzazione e rilancio delle quotazioni della città.

Il primo cittadino ha, come al solito, affidato ai suoi canali social l’annuncio della conferenza stampa che sarà ospitata nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Naturalmente si respira aria di grande attesa, non soltanto per il tempo che Cannizzaro si è preso per mettere insieme la sua squadra, ma anche all’indomani della nomina a proprio vice dell’ex presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Mariagrazia Arena, che, come naturale che sia, dà consistenza e ancora maggiore autorevolezza all’esecutivo.

Certo, molto dipenderà dalle deleghe che saranno distribuite tra i vari assessori scelti, ma il tratto distintivo che Cannizzaro ha voluto sottolineare in questo primissimo scorcio di mandato è la collegialità.

Ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, non solo dal punto di vista del ruolo, ma anche di fronte alla città e al sindaco che, secondo i rumors delle ultime ore, ha costruito una squadra composita, evidentemente con tecnici, esterni, ma anche e soprattutto rispettando uno dei principi cardine più volte richiamato dal primo cittadino nei suoi interventi, vale a dire rispettare il primato della politica, che è anche un modo di consolidare la coalizione.