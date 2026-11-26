Particolarmente ricco - 24 punti - l’ordine del giorno messo a punto dal presidente dell’assemblea Milia, tra regolamenti e una sfilza di debiti fuori bilancio
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Il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, ha convocato l’assemblea cittadina in sessione straordinaria per lunedì 30 novembre 2026 alle ore 8 e in seconda convocazione martedì 1° dicembre, sempre allo stesso orario.
L’ordine del giorno è particolarmente ricco e comprende ben 24 punti. Ad aprire i lavori sarà l’approvazione di tre importanti regolamenti: quello per la concessione del patrocinio comunale, quello per il patrocinio morale circoscrizionale e un regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto delle molestie sessuali e di ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro. A seguire, l’aula sarà chiamata a determinare i gettoni di presenza per i consiglieri circoscrizionali e a discutere l’interesse pubblico relativo all’istanza di ampliamento e recupero ambientale di una cava di sabbia e ghiaia in località Pietrastorta.
Gran parte della seduta (dal punto 6 al punto 22) sarà poi assorbita dall’esame e dal riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, decreti ingiuntivi, spese legali, parcelle e accordi transattivi o di rateizzazione.
In chiusura, il Consiglio affronterà due temi di forte attualità politica e territoriale: un ordine del giorno di condanna verso gli episodi di violenza e i blocchi illegali avvenuti durante le recenti manifestazioni (con contestuale solidarietà alle forze dell’ordine) e, infine, la discussione sulle alternative progettuali proposte da Anas S.p.A.