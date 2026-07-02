Un radicamento sul territorio messo in risalto dalla creazione di ben due comitati locali nel giro di pochi giorni. La fondazione del neo gruppo è il risultato di alcuni mesi di confronto con i vertici nazionali di Futuro Nazionale: «Voglia di esserci con responsabilità e passione»

Cresce il numero di simpatizzanti del generale Roberto Vannacci a Gioia Tauro. Un radicamento sul territorio messo in risalto dalla creazione di ben due comitati locali nel giro di pochi giorni. Al momento, infatti, i sostenitori del nuovo movimento politico “Futuro Nazionale”, con un determinato numero di tesseramenti, possono costituire il proprio comitato e nella stessa città ne possono coesistere più d'uno. Un primo passo verso la piena organizzazione territoriale del movimento. Quindi a Gioia Tauro, oltre al comitato realizzato recentemente dall’imprenditore Carlo Petracca, per portare avanti i principi del partito, che si colloca a destra proponendosi come difensore dell'identità occidentale, della sovranità nazionale e dei valori tradizionali, è stato fondato un nuovo presidio politico territoriale: si è costituito ufficialmente il comitato Gioia Tauro 1525. A coordinare l'attività sul territorio, in stretto raccordo con la struttura provinciale e nazionale del movimento, sarà il referente Simone Gambettola, attualmente delegato al Patrimonio Comunale per nomina fiduciaria del Sindaco Simona Scarcella.

In una nota viene specificato che la nascita del comitato è il risultato di alcuni mesi di confronto con i vertici nazionali di Futuro Nazionale e con il sostegno dei comitati già attivi nella provincia di Reggio Calabria, in particolare quelli operanti sul capoluogo, che hanno accompagnato il percorso di radicamento del movimento anche nella Piana di Gioia Tauro. Il nuovo comitato nasce in un clima di attenzione e apertura da parte dell’amministrazione comunale, che pur nella distinzione dei rispettivi percorsi politici, guarda con favore alla crescita del nuovo comitato all’interno dell’area di centrodestra. Una sensibilità condivisa tra il sindaco Simona Scarcella e il referente Gambettola che testimonia la volontà di valorizzare ogni contributo utile al confronto politico e alla crescita della comunità, nel solco di un percorso comune.

«Nasce oggi un comitato che vuole essere prima di tutto un punto di riferimento per chi crede ancora nella politica come servizio e come impegno serio verso il proprio territorio- dichiara Simone Gambettola -.Futuro Nazionale non è un contenitore di consenso, ma un partito di principi, di ideali e di valori, che nasce dal basso e si costruisce ascoltando le persone, prima ancora dei numeri. A Gioia Tauro vogliamo portare proprio questo: la voglia di esserci con responsabilità, con la passione di chi vuole davvero contribuire alla crescita della propria comunità».

Attraverso un comunicato stampa, l’amministrazione comunale gioiese precisa: «Con riferimento ai richiami rivolti alla componente politica dell’attuale maggioranza, si evidenzia che la compagine politica dell’Amministrazione Scarcella resta invariata e non registra al proprio interno alcuna adesione al costituendo nuovo movimento. L’assetto dei gruppi politici che sostengono l’Amministrazione rimane pertanto immutato e continua a fondarsi sui valori e sui principi politici e ideali che hanno ispirato la nascita dei rispettivi gruppi consiliari. Nel rispetto del pluralismo democratico, l’Amministrazione rivolge al nuovo gruppo politico gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che il confronto tra idee e sensibilità diverse rappresenti sempre un elemento di crescita e di arricchimento per la comunità».