Il presidente del M.A.P.: «La sicurezza sia priorità assoluta»

A quattro giorni di distanza dai gravi fatti di cronaca registrati nel quartiere Ciccarello, interviene il Presidente del M.A.P. (Movimento Autonomo Popolare), Pietro Marra. Rientrato in sede dopo una serie di impegni istituzionali fuori città, Marra ha voluto esprimere con fermezza la propria posizione e quella del movimento in merito all'aggressione subita dai militari dell'Arma.

«Anche se a distanza di qualche giorno, a causa di improrogabili impegni istituzionali che mi hanno tenuto lontano dalla città, sento il dovere morale, civile e istituzionale di intervenire su quanto accaduto nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio nel quartiere Ciccarello», esordisce il Presidente del M.A.P.

«Come cittadino, come rappresentante politico e, non ultimo, ricoprendo con profondo orgoglio il ruolo di Sottotenente ausiliario delle Forze Armate, non potevo assolutamente esimermi dal manifestare la mia più totale e affettuosa vicinanza all’Arma dei Carabinieri. Vedere servitori dello Stato aggrediti da una folla nel tentativo di impedire un arresto è un atto inaccettabile che ferisce l'intera comunità reggina».

Marra prosegue ponendo l'accento sul valore del lavoro quotidiano delle forze dell'ordine: «Le donne e gli uomini in divisa, a cui va il nostro ringraziamento, rischiano la propria incolumità ogni giorno per garantire la legalità e la sicurezza nelle nostre strade, spesso operando in contesti difficili e ad alto rischio. Nessuna zona della città può essere considerata franca o sottratta al controllo dello Stato».

Il Presidente del Movimento Autonomo Popolare conclude con un appello alle istituzioni e alla cittadinanza: «La sicurezza di Reggio Calabria deve rimanere una priorità assoluta. Il M.A.P. continuerà a schierarsi, sempre e senza esitazioni, a fianco dei Carabinieri e di tutte le Forze dell’Ordine, presidio fondamentale di democrazia e convivenza civile. Ai militari rimasti contusi in servizio vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione».