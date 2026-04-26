Mimmo Battaglia, nato a Reggio Calabria il 17 febbraio 1961, è un politico e funzionario pubblico calabrese con una lunga carriera nell’amministrazione locale e regionale. Sposato e padre di due figli, si è diplomato al Liceo Classico nel 1979 e parla correntemente inglese e francese. Figlio di Pietro Battaglia, ex sindaco di Reggio Calabria, consigliere ed assessore regionale e deputato, Battaglia ha iniziato giovanissimo la sua attività politica, ricoprendo nel 1989 il ruolo di vice segretario nazionale del movimento giovanile della Democrazia Cristiana.

Nel 1990 è stato eletto per la prima volta consigliere provinciale di Reggio Calabria con la Democrazia Cristiana. Nel 2006 è tornato in Consiglio Provinciale tra le fila dei Democratici di Sinistra, assumendo prima l’incarico di capogruppo e poi quello di assessore alla viabilità e al lavoro. Nel 2011 è stato rieletto consigliere provinciale con il Partito Democratico, consolidando la sua presenza politica sul territorio.

Sul piano professionale, Battaglia ha maturato una lunga esperienza come funzionario pubblico: ha lavorato all’Ente Fiera di Reggio Calabria dal 1980 al 1999 e dal 1° luglio 1999 è funzionario presso il Consiglio Regionale della Calabria. Alla sua prima legislatura regionale è stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione Sud per il Partito Democratico con 10.457 preferenze, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Commissione di Vigilanza. Nel 2019 ha assunto la presidenza del gruppo PD in Consiglio Regionale.

Oltre alla politica, Battaglia ha maturato esperienze strategiche e culturali significative: dal 2020 è componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, dal 2015 è presidente della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche nell’Area dello Stretto e tra il 2008 e il 2011 è stato consigliere d’amministrazione del Conservatorio “Francesco Cilea”. Nel 2014 ha partecipato alle primarie vinte da Giuseppe Falcomatà per il primo mandato di sindaco, mentre nel dicembre 2021 ha assunto l’incarico di assessore all’Urbanistica e Mobilità del Comune di Reggio Calabria.

Dopo l’ennesimo rimpasto della Giunta Falcomatà, Battaglia ha preso il posto del Sindaco a seguito della sua decadenza, confermando esperienza e autorevolezza nella gestione amministrativa della città. Si è poi ripresentato a queste ultime primarie come candidato unico del Partito Democratico, vincendole con pieno consenso.