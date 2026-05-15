Il senatore reggino del Pd: «Adesso occorre un lavoro rigoroso e senza opacità per accertare responsabilità, complicità e collegamenti internazionali»

«È di grande rilievo che la Commissione parlamentare Ecomafie abbia scelto di avviare un nuovo approfondimento sulle navi a perdere, sui traffici illegali di rifiuti e sulla morte del capitano Natale De Grazia». Lo afferma il senatore Nicola Irto, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e segretario del Pd Calabria.

«La vicenda – rammenta il parlamentare – riguarda la tutela del Mediterraneo, il contrasto alle ecomafie e la credibilità delle istituzioni. Oggi permangono diversi interrogativi pesanti sui traffici internazionali di rifiuti tossici e sulle circostanze della morte di De Grazia, servitore dello Stato che aveva compreso la gravità del sistema criminale che stava emergendo».

Il senatore dem poi ricorda: «Già nei mesi scorsi avevamo chiesto di riaprire il dossier sulle navi dei veleni». Difatti, nello scorso dicembre, a Reggio Calabria, durante un’iniziativa promossa da Legambiente per i 30 anni dalla morte del capitano De Grazia, anche lo stesso senatore aveva sollecitato nuovi accertamenti e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate per le ricerche sui fondali. «Adesso occorre un lavoro rigoroso e senza opacità per accertare responsabilità, complicità e collegamenti internazionali. La verità è indispensabile – conclude Irto – per difendere l’ambiente e alimentare la fiducia dei cittadini nello Stato».