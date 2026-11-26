L’associazione Passione Civile ed il Gruppo Consiliare, lo scorso fine settimana gli hanno chiesto di proseguire l’esperienza amministrativa a Palazzo della Maddalena. Il primo cittadino: «Ci saremo di nuovo nella consapevolezza che una nuova generazione deve assumersi compiti gravosi e affrontare sfide difficili»

Il Sindaco, eletto il 19 luglio scorso Consigliere Metropolitano con i Democratici Progressisti è Sindaco del Comune dal 2017 ed è stato riconfermato nel 2022 con la lista civica “Prima di tutto Campo Calabro”. L’associazione Passione Civile ed il Gruppo Consiliare, lo scorso fine settimana gli hanno chiesto di proseguire l’esperienza amministrativa a Palazzo della Maddalena. Di seguito la dichiarazione di Repaci, che chiama nuove forze e una nuova generazione a costruire il futuro di Campo Calabro.

«Prendo atto, ringraziando tutti i partecipanti all’assemblea della scorsa settimana e i consiglieri comunali, che Prima di tutto l’esperienza amministrativa di quest’ultimo decennio, della quale non sono stato di certo il solo protagonista, ha lasciato — ad avviso di molti — «un’impronta significativa nella storia recente della comunità», come recita il comunicato di Passione Civile. Una parte significativa di questa comunità ne ritiene dunque utile la prosecuzione, l’allargamento a nuove e diverse risorse nella dimensione civica in cui è nata, e ritiene indispensabile spingersi oltre, immaginando una prospettiva per il prossimo decennio: insomma, per la Campo Calabro del 2040.

Per dare corpo a questa prospettiva non sono sufficienti le mie forze, né quelle dei soli consiglieri comunali che in questi anni hanno lavorato per la comunità. Abbiamo bisogno di mandare avanti una nuova generazione, che possegga autonomia di pensiero, che rifugga dalla logica delle appartenenze e del familismo e che concepisca il servizio pubblico come modesto contributo alla crescita del paese, e non come strumento di affermazione personale. Che pensi, insomma, a un domani plurale, scegliendo la strada del “noi” e rifuggendo l’ossessione dell’“io”. Solo questo è garanzia di una prospettiva utile e feconda per una comunità.

I finanziamenti, i servizi, i bilanci, le opere pubbliche o discendono da queste caratteristiche o semplicemente “non sono”. E se di più di un successo in questi campi possiamo molto modestamente vantarci, lo dobbiamo solo al fatto che in questi anni le caratteristiche degli amministratori, i loro sforzi, i loro sogni e le loro speranze erano ispirati alla consapevolezza di svolgere un servizio pubblico.

È alla luce di queste considerazioni e con questi obiettivi che cercheremo quindi le condizioni per esserci di nuovo, nella consapevolezza che una nuova generazione deve assumersi compiti gravosi e affrontare sfide difficili, accrescere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali, adesso che abbiamo dimostrato che si può fare e che non è vero che amministrare bene è impossibile. Questa è la responsabilità più grande per il futuro. E se la prossima amministrazione comunale sarà capace di assumersi il ruolo di incubatrice di speranze, allora vorrà dire che questo luogo potrà ancora essere l’unico posto che tutti potranno chiamare “casa”».