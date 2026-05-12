Il candidato sindaco de La Strada accoglie l’appello delle associazioni e propone un programma strutturato su alloggi pubblici, graduatorie trasparenti e rigenerazione urbana

Saverio Pazzano, candidato a sindaco per La Strada, accoglie con attenzione e spirito costruttivo l’appello lanciato dalle associazioni sul tema dell’emergenza abitativa e della necessità di rilanciare una vera politica comunale dell’edilizia residenziale pubblica.

«Il diritto all’abitare è un diritto fondamentale e rappresenta una delle condizioni essenziali per garantire dignità, coesione sociale e futuro alla nostra città. Per questo considero molto importante il contributo e le sollecitazioni provenienti dalle associazioni e dall’Osservatorio sul disagio abitativo, che da anni svolgono un lavoro prezioso di ascolto, denuncia e proposta».

Pazzano ricorda di avere sostenuto molte di queste istanze già nel corso dell’attività di opposizione in Consiglio comunale, intervenendo più volte sulle criticità del settore ERP, sulla necessità di recuperare gli alloggi inutilizzati, sul rafforzamento degli uffici comunali competenti e sull’urgenza di garantire risposte concrete alle famiglie in graduatoria e a quelle che vivono condizioni di disagio abitativo.

«Nel nostro programma amministrativo la questione abitativa è già presente come priorità politica e sociale. Accogliamo però positivamente la richiesta di una maggiore esplicitazione degli impegni, perché oggi il tema della casa è determinante ed essenziale per il presente e il futuro di Reggio Calabria».

«Per questa ragione recepiamo nel dettaglio i punti indicati dalle associazioni e li consideriamo una base importante di lavoro amministrativo: l’avvio di un Piano casa comunale ERP con obiettivi quantitativi chiari; il recupero e la ristrutturazione degli alloggi pubblici inutilizzati; l’utilizzo delle risorse del Decreto Reggio e dei fondi europei; il reintegro nel settore ERP delle somme derivanti negli anni dalla vendita degli alloggi popolari e dai canoni; il rafforzamento del personale comunale dedicato all’edilizia residenziale pubblica; la revisione del regolamento sull’emergenza abitativa per garantire assegnazioni rapide ed efficaci».

«Per noi un Piano casa comunale significa innanzitutto fissare obiettivi chiari, verificabili e con tempi certi. Non è più accettabile che centinaia di famiglie restino sospese per anni, senza sapere quando avranno diritto a un alloggio. Le graduatorie devono produrre assegnazioni reali in tempi definiti e trasparenti, non essere rinviate alle calende greche».

«La priorità deve essere quella di dare risposta alle famiglie vincitrici del bando ERP del 2019, che attendono da troppo tempo, e alle tante persone che vivono condizioni drammatiche di emergenza abitativa. Per questo serve un cronoprogramma pubblico delle assegnazioni e del recupero degli alloggi disponibili».

Pazzano sottolinea inoltre la necessità di ricostruire concretamente il settore ERP comunale anche dal punto di vista finanziario.

«Occorre reintegrare integralmente nel settore dell’edilizia residenziale pubblica tutte le risorse che negli anni sono derivate dalla vendita degli alloggi popolari e dai canoni ERP, perché si tratta di fondi vincolati che devono tornare a essere utilizzati per la casa pubblica. A queste risorse vanno aggiunti i finanziamenti nazionali già disponibili, come quelli del Decreto Reggio, e i fondi europei dedicati all’abitare sociale e alla rigenerazione urbana».

Per La Strada è necessario costruire una politica pubblica dell’abitare stabile e strutturale, capace di recuperare gli alloggi ERP inutilizzati, aumentare il patrimonio disponibile e garantire assegnazioni regolari, manutenzione e gestione efficiente.

«Dare una casa significa restituire dignità, sicurezza e possibilità di futuro. Significa contrastare povertà ed esclusione sociale, evitare che altre persone siano costrette a vivere in condizioni indegne e rafforzare la coesione sociale della città».

Pazzano conclude ribadendo la disponibilità al confronto pubblico proposto dalle associazioni: «Il dialogo con il mondo civico e sociale è indispensabile per costruire soluzioni credibili e durature. Su temi così delicati occorre lavorare insieme, con serietà, responsabilità e visione».