L’attuale presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, annuncia ufficialmente la propria candidatura a consigliere in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, confermando il suo impegno politico e istituzionale al servizio della città.

«Sempre dalla stessa parte - esordisce - Perché l'appartenenza non è per me un valore negoziabile. Perché in un tempo di grandi liquidità, l'impegno della responsabilità e la forza della coerenza sono la misura del mio impegno politico».

«Soprattutto per questo ho deciso, ancora una volta, di dare il mio contributo al Partito Democratico, a Mimmo Battaglia e all'intera coalizione di centrosinistra - continua Marra - Lo faccio con quell'entusiasmo e quell'orgoglio di chi conosce bene le ferite che dodici anni fa facevano sanguinare la nostra città. Lo faccio per raccontare quanto di buono è stato fatto in una stagione di rilancio e di speranza per Reggio Calabria. Lo faccio con la consapevolezza dei tanti problemi e delle tante cose da definire».

«Adesso Reggio ha l'autorevolezza e la credibilità per continuare a guardare al futuro con serenità, ma soprattutto con la schiena dritta, così ha fatto questa Amministrazione, senza mai risparmiarsi. Mai! Sono in campo - conclude il presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria - con la gioia di sempre, con la passione di un militante, con l'impazienza di un innamorato al primo incontro. E il mio nuovo primo incontro si chiama Reggio Calabria».

Con questa candidatura, Enzo Marra intende proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi anni, contribuendo a rafforzare il progetto politico del centrosinistra e a consolidare i risultati raggiunti per il futuro della città.