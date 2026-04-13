«La vittoria di Péter Magyar in Ungheria rappresenta un importante risultato che premia la visione europeista e rafforza il ruolo del PPE come pilastro di stabilità per un’Europa più forte e autorevole». Lo afferma l’europarlamentare di Forza Italia e del PPE Giusi Princi.

«Il voto espresso dal popolo ungherese – continua – indica una scelta chiara: camminare con determinazione nel solco del progetto europeo, contribuendo a rendere l’Unione più coesa, incisiva e capace di affrontare con unità le sfide dello scenario geopolitico attuale. In questo contesto, l’affermazione di Péter Magyar, europarlamentare del PPE, assume un significato che richiama i valori fondanti della famiglia del Partito Popolare Europeo: solidarietà, Stato di diritto, cooperazione, libertà e responsabilità condivisa».

«Il PPE, di cui Forza Italia fa parte in Europa – evidenzia – si conferma ancora una volta punto di riferimento e motore di un percorso europeo fondato su pragmatismo e senso delle istituzioni. Questo risultato rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro dell’Europa. Continuiamo a camminare insieme, guidando l’Unione con visione e determinazione, per un’Europa capace di offrire risposte concrete ed efficaci, per la prosperità del continente, la crescita delle comunità e lo sviluppo dei territori».