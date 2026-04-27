Si rafforza la presenza di Europa Verde Alleanza Verdi Sinistra nella città metropolitana di Reggio Calabria. Il portavoce regionale del partito, Giuseppe Campana, traccia il bilancio di una giornata di mobilitazione e proposta politica che ha toccato i nodi cruciali del territorio, dalla sfida istituzionale di Villa San Giovanni alla presentazione della lista per le comunali di Reggio.

La prima parte della giornata si è concentrata su Villa San Giovanni, dove la delegazione di Europa Verde/AVS composta da Campana, dalla dirigente nazionale Elisa Romano e dal portavoce regionale dei Giovani Europeisti Verdi Fouad El Gourch, ha incontrato l'amministrazione locale per porre le basi di un nuovo presidio politico.

«A Villa San Giovanni il clima è stato di grande sostanza istituzionale. Con l’obiettivo di far crescere Alleanza Verdi Sinistra ed Europa Verde, siamo stati accolti con grande attenzione e spirito di collaborazione istituzionale dalla sindaca Giusy Caminiti, insieme alla sua giunta e a tanti attivisti. Nel corso della visita, abbiamo avviato un percorso concreto per il rafforzamento della presenza politica nel territorio. Abbiamo lavorato per porre le basi della nascita di un nuovo circolo di Europa Verde a Villa San Giovanni. È un passaggio fondamentale per radicare sempre di più la nostra presenza nel Reggino, dove registriamo una crescita significativa in termini di partecipazione, entusiasmo e progettualità politica. È stato un confronto che ha visto la partecipazione attiva della classe dirigente e politica locale, a conferma di un territorio sempre più coinvolto nelle battaglie ecologiste e progressiste».

Proprio da Villa, Campana ha ribadito la ferma opposizione alle grandi opere inutili che minacciano l'area dello Stretto: «Il punto di rottura con il passato è netto, specialmente quando si parla della follia ingegneristica che incombe sullo Stretto. La nostra posizione non è un semplice "no", è un "sì" a tutto ciò che manca davvero alla Calabria. Ribadiamo con forza il nostro no al Ponte, un'opera anacronistica, costosa e distante dai reali bisogni delle comunità locali. La Calabria ha bisogno di infrastrutture sostenibili, di servizi efficienti e di investimenti sul territorio, non di grandi opere calate dall’alto che rischiano di aggravare le criticità esistenti».

La giornata ha vissuto un momento centrale anche a Reggio Calabria per la presentazione ufficiale della lista di Alleanza Verdi Sinistra. All'evento, insieme ai rappresentanti di Europa Verde, ha partecipato la deputata di Sinistra Italiana, Elisabetta Piccolotti, sottolineando l'importanza nazionale della sfida reggina.

«La nostra visita è proseguita verso Reggio Calabria, dove la sfida amministrativa entra nel vivo. Abbiamo messo in campo una squadra che parla la lingua dei fatti e della competenza e presentato con orgoglio la lista di AVS nella città di Reggio Calabria, donne e uomini radicati nel territorio e pronti a dare il proprio contributo per un’alternativa credibile e sostenibile al peggiore centrodestra della storia della Repubblica. La lista unisce l'esperienza di chi vive le strade ogni giorno alla freschezza delle nuove generazioni. Tra i candidati spiccano figure di rilievo del panorama locale, insieme al segretario cittadino Gerardo Pontecorvo, protagonista di un lavoro politico capillare sul territorio metropolitano e di Clara Zaffino, componente dei GEV».

In conclusione, Campana ha espresso grande soddisfazione per la risposta del territorio, delineando una strategia di crescita costante per il progetto ecologista e progressista.

«Non è solo una crescita elettorale, è una semina politica che sta dando frutti preziosi. Come portavoce regionale di Europa Verde AVS, ho vissuto una giornata intensa nel cuore della città metropolitana di Reggio Calabria, una terra che non chiede cattedrali nel deserto ma dignità e visione. Insieme a una delegazione d'eccezione abbiamo segnato il passo di un progetto che non si limita a passare, ma resta. Siamo particolarmente soddisfatti dell’accoglienza ricevuta a Villa San Giovanni e del percorso che stiamo costruendo in tutta la regione. Europa Verde continua a crescere in Calabria, grazie all’impegno di attivisti che credono in un modello di sviluppo sostenibile, giusto e inclusivo. Un percorso che guarda alle prossime sfide elettorali, ma soprattutto alla costruzione di una presenza stabile e incisiva sui territori».