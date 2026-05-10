Luppino si è distinto per il suo impegno costante a favore del tessuto imprenditoriale, sociale e professionale

Il Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, insieme a tutta la dirigenza nazionale dell’organizzazione, esprime pieno sostegno e convinto appoggio alla candidatura del Dirigente Nazionale Antonio Luppino, che ha scelto di mettere la propria esperienza professionale, le proprie competenze tecniche e il proprio ruolo istituzionale al servizio della città di Reggio Calabria.

«L’Architetto Antonio Luppino rappresenta una figura di grande valore umano e professionale – dichiara Maria Modaffari – capace di interpretare con serietà, visione e senso delle istituzioni le esigenze del territorio. La sua candidatura nasce da un autentico spirito di servizio verso la comunità reggina e dalla volontà concreta di contribuire alla crescita, allo sviluppo e al rilancio della città».

Nel corso degli anni, Antonio Luppino si è distinto per il suo impegno costante a favore del tessuto imprenditoriale, sociale e professionale, promuovendo iniziative orientate allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione delle competenze e alla costruzione di opportunità per il territorio.

La dirigenza nazionale di Federimpreseuropa riconosce nella sua candidatura un’importante occasione per dare voce a professionalità, competenza amministrativa e capacità progettuale, qualità oggi fondamentali per affrontare le sfide che attendono Reggio Calabria.

«Servono persone competenti, radicate nel territorio e capaci di costruire una visione moderna della città – prosegue Modaffari – e siamo certi che Antonio Luppino saprà interpretare al meglio questo ruolo con equilibrio, responsabilità e grande dedizione».

Federimpreseuropa rinnova quindi il proprio sostegno all’Arch. Antonio Luppino, augurandogli un percorso ricco di partecipazione, consenso e risultati concreti nell’interesse esclusivo della collettività e del futuro di Reggio Calabria.