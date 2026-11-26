«Sta accadendo troppo spesso e la situazione è ormai intollerabile. Anche questa mattina, sulla linea ferroviaria jonica, si registrano soppressioni di treni, con gravissime conseguenze per i pendolari. Solo nei giorni scorsi erano state cancellate tre corse su tre, senza neppure garantire un servizio sostitutivo. Non siamo più di fronte a episodi isolati, ma a disservizi che si ripetono con una frequenza allarmante». È quanto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, annunciando la presentazione di un’interrogazione alla Giunta regionale.

«È inaccettabile – continua Ranuccio – che nel 2026 interi territori possano rimanere praticamente isolati, spesso senza alcun preavviso. Parliamo di lavoratori, studenti e cittadini che devono raggiungere centri importanti come Catanzaro, magari anche per sottoporsi a visite mediche o ricevere cure. Persone che pagano regolarmente un abbonamento e che non possono neppure avere la certezza di raggiungere la propria destinazione. Se a questo aggiungiamo i disagi legati ai lavori della galleria Limina, le condizioni della rete stradale e le criticità ancora irrisolte relative all’elettrificazione della tratta ferroviaria tra Melito Porto Salvo e Catanzaro Lido, emerge un quadro estremamente preoccupante per l’intera fascia jonica reggina. Con quale credibilità possiamo chiedere ai nostri giovani di restare in Calabria, parlare di contrasto allo spopolamento e di sviluppo dei territori, se non siamo neppure in grado di garantire il diritto alla mobilità?».

«La Regione Calabria, in quanto titolare del contratto di servizio con Trenitalia, ha il dovere di intervenire. È necessario – prosegue Ranuccio – sapere quanti treni siano stati soppressi negli ultimi mesi, quali servizi sostitutivi siano stati garantiti, quali controlli siano stati effettuati e se siano state applicate le penali previste dal contratto. Su questi aspetti presenterò un’interrogazione urgente alla Giunta regionale, chiedendo soprattutto quali iniziative concrete si intendano assumere per impedire che situazioni del genere continuino a ripetersi».

«I cittadini della fascia jonica – conclude il vicepresidente del Consiglio – scontano da decenni un pesantissimo deficit infrastrutturale. Che debbano fare i conti anche con la sistematica inaffidabilità dei pochi collegamenti ferroviari a loro disposizione è inaccettabile».