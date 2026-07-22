Il segretario cittadino di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Maiolino, commenta con soddisfazione l'esito delle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio metropolitano, parlando di un «trionfo netto» del partito.

«Il risultato emerso dalle urne certifica un trionfo confermato dai numeri: dei dieci consiglieri di maggioranza eletti nel centrodestra, ben sette appartengono a Forza Italia. Un dato politico fortissimo che attesta il radicamento, la credibilità e la forza della nostra proposta politica in tutta l'area metropolitana», afferma Maiolino.

Secondo il segretario azzurro, il risultato è il frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni dalla coalizione guidata dal sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro. «È il risultato dell'ottimo lavoro di squadra guidato con competenza e visione strategica dal nostro sindaco Francesco Cannizzaro. La sua capacità di aggregare e di interpretare le reali istanze della comunità ha consentito di costruire un radicamento profondo e capillare sui territori, trasformando l'ascolto quotidiano di cittadini e amministratori locali in una concreta e vincente azione politica per l'intera area metropolitana».

Maiolino sottolinea inoltre come il nuovo assetto del Consiglio metropolitano rappresenti l'inizio di una nuova fase amministrativa. «Il progetto politico che il nostro sindaco vuole realizzare guarda con decisione all'intera area metropolitana, superando definitivamente una visione reggiocentrica per dare vita a una strategia di ampio respiro, pensata per valorizzare ogni singolo comune, ogni cittadino e ogni risorsa del nostro straordinario territorio metropolitano», conclude il segretario cittadino di Forza Italia.