Sinergia e dialogo istituzionale tra nord e sud. Tutti i consiglieri comunali del gruppo reggino, il capogruppo Giuseppe Bilardi e i Consiglieri Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, hanno accolto a consigliera comunale di Bergamo, Cristina Laganà
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«Si è svolto nella giornata di oggi un proficuo e cordiale incontro istituzionale tra il coordinamento cittadino ed i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia di Reggio Calabria e la consigliera comunale di Bergamo, Cristina Laganà. Un ringraziamento – dochiara il coordinamento Città Metropolitana FdI di Reggio Calabria – a chi ha collaborato a questo “ponte”, ovvero, Bruno Squillaci e l'On Andrea Tremaglia.
All'incontro, promosso e guidato dalla coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, hanno preso parte tutti i consiglieri comunali del gruppo reggino: Capogruppo Giuseppe Bilardi, i Consiglieri Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore.
Il confronto ha permesso di analizzare da vicino le dinamiche amministrative e le sfide concrete dei rispettivi territori, mettendo a fattore comune le migliori pratiche di gestione locale. Al centro delle interlocuzioni è emersa una solida intesa collaborativa, finalizzata a sviluppare progetti condivisi e a rafforzare la rete istituzionale tra le diverse realtà cittadine.
Questo appuntamento conferma come Fratelli d'Italia continui a crescere, a radicarsi ea costruire ponti solidi e comunicativi lungo tutta la Nazione, da Nord a Sud e da Sud a Nord. La nostra comunità politica dimostra nei fatti come i valori fondamentali, l'attenzione alle comunità locali ei principi identitari del partito rappresentano il filo conduttore di un'azione amministrativa coesa, solida e in costante espansione.
L'iniziativa ribadisce il ruolo centrale di Fratelli d'Italia nell'unire i territori attraverso il dialogo tra i suoi eletti, consolidando una sinergia tra le province italiane in grado di trasformare il confronto sulle politiche locali in un punto di forza strategico per l'intera rete del partito», conclude il coordinamento Città Metropolitana FdI di Reggio Calabria.