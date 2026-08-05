Sinergia e dialogo istituzionale tra nord e sud. Tutti i consiglieri comunali del gruppo reggino, il capogruppo Giuseppe Bilardi e i Consiglieri Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore, hanno accolto a consigliera comunale di Bergamo, Cristina Laganà

«Si è svolto nella giornata di oggi un proficuo e cordiale incontro istituzionale tra il coordinamento cittadino ed i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia di Reggio Calabria e la consigliera comunale di Bergamo, Cristina Laganà. Un ringraziamento – dochiara il coordinamento Città Metropolitana FdI di Reggio Calabria – a chi ha collaborato a questo “ponte”, ovvero, Bruno Squillaci e l'On Andrea Tremaglia.

All'incontro, promosso e guidato dalla coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, hanno preso parte tutti i consiglieri comunali del gruppo reggino: Capogruppo Giuseppe Bilardi, i Consiglieri Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore.

Il confronto ha permesso di analizzare da vicino le dinamiche amministrative e le sfide concrete dei rispettivi territori, mettendo a fattore comune le migliori pratiche di gestione locale. Al centro delle interlocuzioni è emersa una solida intesa collaborativa, finalizzata a sviluppare progetti condivisi e a rafforzare la rete istituzionale tra le diverse realtà cittadine.

Questo appuntamento conferma come Fratelli d'Italia continui a crescere, a radicarsi ea costruire ponti solidi e comunicativi lungo tutta la Nazione, da Nord a Sud e da Sud a Nord. La nostra comunità politica dimostra nei fatti come i valori fondamentali, l'attenzione alle comunità locali ei principi identitari del partito rappresentano il filo conduttore di un'azione amministrativa coesa, solida e in costante espansione.