Il futuro turistico di Reggio al centro dell’appuntamento elettorale con il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi svoltosi presso la sede di Fratelli d’Italia per sostenere la candidatura di Francesco Cannizzaro sindaco. Con il deputato e candidato, sono intervenuti anche la consigliera regionale Daniela Iiriti che ha rilanciato l’impegno per una «città sempre più turistica alla luce della recente inaugurazione della nuova aerostazione» e l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che, richiamando il ritorno in Calabria del ministro Mazzi a metà giugno per una iniziativa legata al prossimo piano Turistico regionale, ha sottolineato «l’impegno già in atto per la formazione di operatori turistici e il grande traguardo delle 27 bandiere blu di quest’anno in Calabria».

Il candidato a sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro, ha proseguito sulla scia dell'energia e dell'entusiasmo richiamando le novità in tema di aeroportualità e portualità, le risorse in arrivo per la depurazione e l’appuntamento con il Vinitaly di agosto. Poi l’idea di un «polo congressuale e di un’attrattiva turistica nel cuore della città con la cabinovia per portare turisti e cittadini dal centro alla zona panoramica dei fortini di Pentimele, da realizzare su un fazzoletto di terra di proprietà del Comune dove l’attuale Amministrazione avrebbe pensato di allestire dei campi da padel».

Ha concluso il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. Apprezzando la positività e la carica propositiva degli altri interventi ha subito manifestato la volontà di esserci e di sostenere il rilancio turistico di Reggio Calabria. «Io aspetto Francesco Cannizzaro, che conosco come Ciccio, da sindaco, il giorno dopo i festeggiamenti per la sua elezione, a Roma in via di Villa Ada 55 per sederci e capire quali processi possiamo governare per sostenere la sua visione di città.

Arte, cultura ed enogastronomia sono gli asset su cui puntare. La Calabria è una terra straordinaria per enogastronomia, per cui io credo che non manchi niente a questa città per essere una meta turistica vera e propria e non solo una meta di passaggio. Parlando con il nostro sindaco, che è Francesco Cannizzaro, la direzione anche per Reggio è quella della destagionalizzazione ma c’è anche il turismo del vento, oltre quello del vento e della montagna, in questa area geograficamente favorevole, e quello delle Radici come ambiti da coltivare.

Con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, stiamo lavorando insieme a un progetto rivolto agli 80 milioni di italiani cosiddetti Italo discendenti nel mondo, che molto spesso non parlano italiano ma parlano il dialetto che parlavano i loro nonni le loro nonne i loro bisnonni. Sono tutti potenziali turisti delle radici anche calabresi di grandissimo pregio – ha sottolineato il ministro Mazzi –che scelgono il periodo di bassa stagione e si fermano più a lungo E ancora, Reggio è la porta del Mediterraneo, una porta dell'Europa anche in chiave piano Mattei.

II ministri del Turismo di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che ho recentemente incontrato mi hanno parlato della Toscana e del Sud. Formeremo a Dubai un gruppo di lavoro perché hanno 40 miliardi di investimenti e ci saranno risorse anche per il Sud. Non voglio fare facili promesse ma cercherò di contribuire al dinamismo che già Ciccio Cannizzaro esprime».

E sulla stagione estiva imminente dopo il ciclone Harry.

«Io non mi aspetto un calo. Sono invece ottimista – ha dichiarato ancora il ministro Mazzi – del resto da ministro del turismo italiano, paese della bellezza e dell’arte, che dagli stranieri ancor più che dagli italiani è considerato il paese più bello del mondo con 8000 km di costa, come non potrei esserlo. Nel merito, il ministero del Turismo ha già lanciato “Welcome to the Dream, Welcome to Italia”, la campagna di promozione del turismo italiano che rientra proprio negli interventi previsti dal DL Ciclone Harry. L’iniziativa racconta la bellezza dell’Italia a partire dalle immagini di Calabria, Sardegna e Sicilia, le tre Regioni colpite dal ciclone a gennaio».