L’appuntamento, in programma giovedì 13 agosto alle ore 18 presso Il Pilone in località Santa Trada, rappresenta un'occasione significativa per condividere idee, proposte e visioni strategiche

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un importante momento di confronto e partecipazione politica promosso da Futuro Nazionale Calabria, in programma giovedì 13 agosto alle ore 18.00 presso Il Pilone, in località Santa Trada, a Villa San Giovanni.

L'iniziativa vedrà la presenza di Domenico Furgiuele, coordinatore regionale per la Calabria, e di Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera dei Deputati, che interverranno nel corso dell'assemblea per approfondire i temi di maggiore attualità politica e amministrativa, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del territorio calabrese e al rafforzamento del dialogo con cittadini, amministratori e i referenti dei comitati calabresi.

L'incontro rappresenta un'occasione significativa per condividere idee, proposte e visioni strategiche, in un contesto orientato alla valorizzazione delle potenzialità della Calabria e alla costruzione di percorsi concreti di crescita, partecipazione e buon governo.

«L'assemblea politica di Reggio Calabria vuole essere un momento di ascolto e confronto aperto, finalizzato a consolidare il rapporto con il territorio e a promuovere una sempre maggiore partecipazione della comunità alle sfide del presente e del futuro», sottolineano gli organizzatori.

L'appuntamento del 13 agosto si inserisce nel percorso di radicamento e crescita di Futuro Nazionale in Calabria, con l'obiettivo di rafforzare il confronto politico e contribuire attivamente alla definizione di proposte capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori.