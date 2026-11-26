Bufera a Gioia Tauro per la vicenda delle minacce rivolte al consigliere comunale Luciano Mangione durante la seduta del Consiglio comunale dell’8 giugno scorso. La vicenda approda adesso nelle aule giudiziarie: la Procura della Repubblica di Palmi ha disposto la citazione a giudizio di Domenico Vazzana, chiamato a comparire davanti al Giudice di Pace di Palmi l’11 marzo 2027.



Secondo quanto riportato nel decreto di citazione a giudizio, l’episodio si sarebbe verificato nel pieno dello svolgimento della seduta consiliare. In quella circostanza, Vazzana avrebbe rivolto a Mangione la frase: «Se fai il nome di mia moglie ti scippu a testa», espressione dialettale che, nella traduzione riportata nell’atto giudiziario, significa «Se fai il nome di mia moglie ti stacco la testa».



La Procura contesta il reato di minaccia, previsto dall’articolo 612 del Codice penale, con l’aggravante richiamata dall’articolo 61, numero 10, per avere, secondo l’accusa, rivolto la minaccia a una persona nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.



Sulla vicenda interviene il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che considera l’episodio di particolare gravità, non soltanto per il contenuto delle parole contestate, ma soprattutto per il contesto nel quale sarebbero state pronunciate.



La posizione del primo cittadino è netta sul piano istituzionale: Luciano Mangione, in quanto consigliere comunale, rappresenta la volontà popolare e, nel momento in cui si sarebbero verificati i fatti, stava esercitando il proprio mandato elettivo, seduto tra i banchi della maggioranza e nel pieno dei lavori consiliari.



Un aspetto che, nella valutazione di Scarcella, rende la vicenda ancora più delicata. Il Consiglio comunale non è un luogo qualsiasi, ma la massima espressione istituzionale della comunità cittadina, lo spazio nel quale si confrontano le posizioni politiche e si esercita la rappresentanza democratica. Per questo, qualsiasi forma di intimidazione nei confronti di un componente dell’assemblea, mentre svolge le proprie funzioni, investe direttamente il rispetto delle istituzioni e la libertà del mandato consiliare.



Il messaggio del sindaco è dunque rivolto alla tutela di un principio fondamentale: nessun amministratore o rappresentante eletto deve essere messo nelle condizioni di temere per la propria incolumità mentre partecipa al dibattito politico e svolge il proprio ruolo nell’interesse della collettività. La dialettica democratica, anche quando è aspra e conflittuale, deve restare confinata nel confronto delle idee e non può essere accompagnata da intimidazioni.



Tra le fonti di prova indicate dalla Procura figurano la denuncia-querela presentata da Mangione il 9 giugno 2026, le annotazioni di polizia giudiziaria e soprattutto il filmato integrale della seduta consiliare dell’8 giugno, acquisito dagli investigatori del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro. Sono stati inoltre indicati diversi operatori di polizia e lo stesso consigliere Mangione quali testimoni.



Il procedimento si svolgerà davanti al Giudice di Pace di Palmi, sezione penale, con prima udienza fissata per l’11 marzo 2027.



Sarà il giudice a valutare gli elementi raccolti e ad accertare le eventuali responsabilità. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza dell’imputato fino a un’eventuale condanna definitiva.