«Compiamo un passo importante verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa da tempo che rappresenta una risposta concreta ai bisogni del territorio. È solo il primo step di un intervento complessivo da quasi 2,5 milioni».

Così, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, commenta l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la realizzazione della palestra polifunzionale nel Comune di Gioiosa Ionica. Con un investimento di 1.350.000 euro, utile al primo stralcio funzionale del nuovo centro sportivo, la Città Metropolitana «procede concretamente al potenziamento delle infrastrutture sportive del territorio». A breve seguirà, infatti, la validazione del Dip per il secondo stralcio, per 1 milione di euro, che consentirà il completamento dell’opera.

Un'attività che, spiega lo stesso Versace ripercorrendo alcuni passaggi riportati nella delibera, nasce con «l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere la pratica sportiva e favorire l’aggregazione sociale, creando uno spazio moderno e polifunzionale in grado di ospitare attività sportive, eventi e iniziative di interesse collettivo». Inoltre, il progetto punta «a generare ricadute positive sul tessuto economico locale, anche in termini di opportunità occupazionali e sviluppo dei servizi connessi allo sport e al tempo libero».

«La palestra polifunzionale di Gioiosa Ionica - avverte, ancora, il sindaco facente funzioni - è un’opera pubblica e, al tempo stesso, un investimento strategico sulla crescita sociale, educativa ed economica della comunità. Crediamo fortemente che lo sport rappresenti uno strumento fondamentale di inclusione, capace di coinvolgere i giovani, contrastare fenomeni di marginalità e rafforzare il senso di appartenenza. Per questo motivo, abbiamo voluto sostenere, con determinazione, questo intervento inserendolo in una visione più ampia di rilancio e valorizzazione delle infrastrutture sportive metropolitane».

«Inoltre - aggiunge l'inquilino di Palazzo Alvaro - questo progetto riuscirà a generare opportunità per le imprese locali, creando le condizioni per lo sviluppo di servizi collegati. È un segnale chiaro della volontà dell’Ente di investire in opere utili, concrete e immediatamente percepibili dai cittadini». Un ringraziamento, il sindaco facente funzioni, lo riserva al dirigente del Settore Edilizia della Città Metropolitana, architetto Giuseppe Mezzatesta, e a tutti i funzionari per «il lavoro svolto con professionalità, competenza e spirito di servizio».

«Il nostro obiettivo - ha concluso Carmelo Versace - è quello di ridurre sempre più la distanza tra istituzioni e comunità, trasformando le risorse disponibili in cantieri e risultati tangibili. Continueremo a lavorare con impegno per garantire tempi certi e per accompagnare tutte le fasi dell’intervento fino alla sua completa realizzazione, affinché questa struttura diventi un punto di riferimento per Gioiosa Ionica e per l’intero comprensorio».