Dal dibattito sul rinnovamento politico alle criticità della città: l’intervento nel confronto pubblico in vista del voto.
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Nel dibattito politico in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria, intervengono anche i Giovani di Forza Italia, che affidano a una nota alcune riflessioni sul tema del rinnovamento e sulle prospettive future della città.
Nel documento si sottolinea come il momento elettorale rappresenti «un passaggio decisivo» per definire una nuova fase amministrativa, evidenziando la necessità di superare criticità che, secondo i firmatari, si trascinano da anni. Tra queste vengono richiamati i temi legati ai servizi, alla condizione delle periferie e alle opportunità per i giovani.
Ampio spazio viene dedicato anche al tema della partecipazione e della proposta politica. I Giovani di Forza Italia evidenziano l’importanza di «costruire una classe dirigente capace di dare risposte concrete», sottolineando come il rinnovamento debba tradursi in azioni e progettualità, più che in dichiarazioni di principio.
Nel passaggio dedicato al quadro politico cittadino, viene messo in evidenza il tema della continuità amministrativa, con un riferimento al percorso politico del candidato sindaco del centrosinistra. Un elemento che, secondo gli esponenti azzurri, merita una riflessione nell’ottica di una reale discontinuità rispetto al passato.
La nota richiama inoltre l’attenzione sulle prospettive di sviluppo della città, ribadendo la necessità di una visione capace di valorizzare le opportunità e di intercettare risorse e investimenti, anche a livello nazionale.
Infine, l’invito a concentrarsi sul confronto programmatico: «Reggio Calabria ha bisogno di guardare avanti», si legge, «puntando su una nuova stagione di crescita e su politiche in grado di offrire risposte concrete ai cittadini, a partire dalle nuove generazioni».