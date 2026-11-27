Un turno coperto all'ultimo momento, con una comunicazione ufficiale inviata a stretto giro agli uffici comunali, ma la tensione sulla tenuta della continuità assistenziale in città resta altissima. L’Unità Operativa Medicina Generale del Distretto RC1 dell’Asp di Reggio Calabria ha reso noto che la postazione di Guardia medica di Villa San Giovanni, la cui chiusura era stata precedentemente annunciata per domani, sabato 28 novembre, nella fascia oraria dalle 10 alle 20, resterà regolarmente aperta «per la disponibilità in data odierna di un medico».

Una pezza messa sull’emergenza del fine settimana che però non placa, anzi alimenta, le polemiche sulla gestione del servizio territoriale. A intervenire con una nota dai toni durissimi è Enzo Musolino, segretario cittadino del circolo Pd "T. Giordano", che punta il dito contro la precarietà organizzativa dell'Azienda sanitaria provinciale.

«Siamo giunti al punto in cui un servizio pubblico di assistenza medica non funziona più sulla base di una programmazione definita e certa, ma grazie alla disponibilità caritatevole di un professionista volenteroso», attacca l’esponente democrat. Secondo Musolino, affidare la continuità delle cure all’iniziativa individuale e non a un preciso ordine di servizio snatura l’essenza stessa dell'assistenza pubblica, trasformando un diritto dei cittadini in una concessione occasionale che non può essere né pretesa né garantita nel tempo.

Il segretario del Pd villese, che ha già formalizzato una richiesta di incontro alla dirigenza dell'Asp, pone una serie di interrogativi puntuali sulla gestione del personale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. «Vogliamo sapere quale sbocco abbia questo stato emergenziale e se siano previsti concorsi o nuove convenzioni», incalza Musolino, chiedendo chiarezza sulla natura di queste coperture volontarie: «Si tratta di ore di lavoro straordinario o di medici spostati da altri presidi che vengono così depotenziati? Questi cambi di sede sono disciplinati nei contratti e valutati sotto il profilo dei rischi aziendali?».

Al centro della critica c'è anche la tenuta complessiva della rete ospedaliera reggina. Senza un filtro territoriale efficiente, infatti, le urgenze non gravi finiscono inevitabilmente per riversarsi sul Pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, aggravandone il sovraffollamento. «Ci siamo ridotti a chiedere il minimo sindacale, cioè la forza lavoro di base per garantire un servizio essenziale», prosegue la nota, sollevando il dubbio che si stiano configurando gli estremi dell'interruzione di pubblico servizio.

La chiusura del documento assume infine una netta connotazione politica, legando le carenze dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) in Calabria alle scelte del governo nazionale: «Sono questi i servizi previsti per noi calabresi da chi spinge per l'autonomia differenziata? Ci dicono che mancano i soldi per assumere medici e infermieri nell'Asp reggina, ma quante assunzioni si potrebbero finanziare con i 14 miliardi destinati al Ponte sullo Stretto?».