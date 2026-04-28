Il Teatro Metropolitano ha ospitato la presentazione della lista di Avs a sostegno del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia alle elezioni comunali di maggio.

Ad aprire l'incontro, in un teatro affollatissimo, è stata Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs: «Una lista molto forte. È la prima volta che la presentiamo qui a Reggio Calabria. Ci aspettiamo un grande risultato. Vogliamo essere un lievito di cambiamento e di innovazione in una situazione in cui c'è bisogno di continuità, ma anche di una spinta forte per portare nuove proposte. Abbiamo una lista in cui ci sono candidati di tutte le età. Abbiamo molta fiducia che Mimmo Battaglia possa mettere in ordine ciò che non ha funzionato e aprire una stagione di grande efficacia. Il nostro sostegno a Battaglia è totale ed è molto convinto. Vogliamo anche noi svolgere un ruolo, perché siamo una forza politica recentemente rafforzata, con risultati nazionali sempre più importanti, e che rappresenta un punto di novità», ha chiarito.

A presentare la lista è stato il candidato Demetrio Delfino, già assessore comunale al Welfare. «Il nostro è un piccolo laboratorio in cui convergono Rifondazione Comunista, Più Europa, Onda Orange, Avs – ha chiarito – un esperimento da portare avanti per dare voce a chi non ne ha», e ha aggiunto: «Se pensiamo che a Reggio arrivavamo da anni di commissariamento, dal buco di bilancio e da tante altre negatività, di cose ne sono state fatte. Già mettere i conti in ordine è stata una fatica. Ricordiamoci che l'amministrazione poteva scegliere di dichiarare il dissesto e invece abbiamo deciso di continuare, perché avrebbero sofferto le aziende, i lavoratori e le ditte che non sarebbero state pagate. Abbiamo vinto questa scommessa e dall'anno scorso il debito è stato eliminato; da quest'anno si può guardare con più positività al futuro della città. Quindi anche sui servizi molto è stato fatto, naturalmente. Parlo di ciò di cui mi sono occupato io: il welfare e le politiche sociali. C'erano solo 4 assistenti sociali per 180.000 abitanti e adesso ce ne sono 42. Da zero siamo arrivati a 5 asili. Non c'era una casa per i senza fissa dimora e adesso c'è. Ma su molte cose possiamo migliorare».

«Ringrazio le tante candidature arrivate da diverse formazioni politiche – ha evidenziato Battaglia e ha aggiunto - In questa campagna elettorale abbiamo sentito toni inquietanti, che sembrano voler riportare la città indietro, a una stagione segnata da debiti enormi, dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose e da 700 milioni di debito. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Dal 2014 abbiamo avviato un percorso di risanamento fatto di impegno e sacrifici. Abbiamo rimesso in ordine i conti, ricostruito il bilancio e restituito solidità al Comune. Grazie agli accordi con lo Stato e al lavoro svolto, oggi possiamo investire, realizzare opere importanti e guardare al futuro con maggiore fiducia. Quando invece ci si riempie la bocca con emendamenti che riguardano l'erosione costiera o altro, io penso che siamo agli antipodi della politica: visioni completamente diverse. Ha fatto bene Demetrio Delfino a ricordare quanto si è fatto per il welfare, perché è un fiore all'occhiello. E non solo: precari stabilizzati, LSU e LPU. L'idea di voler dare risposte al mondo del lavoro l'abbiamo messa in pratica: 200 assunzioni, il risanamento delle società partecipate. Io dico spesso che noi siamo l'azionista di maggioranza del tessuto economico della città. Per credibilità abbiamo dato posti di lavoro. Oggi c'è un tema di svecchiamento, di introduzione di giovani nella macchina lavorativa del Comune, e noi lo abbiamo fatto con concorsi talmente trasparenti che non c'è stato un ricorso. Non è semplice alle nostre latitudini, ma noi lo abbiamo fatto. Abbiamo dato voce al precariato, ridandogli dignità. Le scelte fatte dalle nostre amministrazioni sono scelte di trasparenza e di visione della città e ci candidiamo in una stagione in cui tutto questo vada a frutto, perché pensiamo di partire da solide radici e di proiettare la città all'interno del Mediterraneo, in quest'area integrata dello Stretto alla quale abbiamo lavorato. Non ci interessa il ponte. Noi siamo già in un mare che ci unisce, non ci divide. Stiamo pensando alla città del futuro, costruita su una proposta di credibilità, perché lo possiamo fare. Dopo 12 anni di grande e duro lavoro, oggi possiamo proiettarci finalmente avanti».