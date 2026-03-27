«La candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria è una buona notizia per la città, per la politica e la buona amministrazione.

Ma la sua scelta, la sua disponibilità – da deputato e coordinatore regionale di Forza Italia – è un atto di amore e di altruismo nei confronti del territorio.

Cannizzaro ha tutte le capacità e le competenze per amministrare bene e con lungimiranza, ma anche lo spessore umano e la sensibilità per affrontare tutte le questioni legate all’amministrazione di una grande città.

Da Noi Moderati il pieno e convinto sostegno alla sua candidatura a sindaco».

Lo afferma in una nota Pino Galati, coordinatore di Noi Moderati in Calabria.