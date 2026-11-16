Sette giorni non bastano per costruire proposte progettuali serie e articolate. L’Amministrazione garantisca una partecipazione ampia e concreta.

«L’avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Reggio Calabria per la raccolta di proposte finalizzate alla realizzazione di eventi e concerti in occasione delle festività natalizie 2026 presenta una criticità che riteniamo necessario affrontare: la ristrettezza dei termini previsti per la presentazione delle manifestazioni di interesse». Lo dichiarano I Consiglieri comunali di centrosinistra.

«Il termine fissato per le ore 12:00 del prossimo 22 novembre appare eccessivamente ravvicinato rispetto alla complessità degli adempimenti richiesti e alla natura delle proposte da presentare.

Non si tratta, infatti, di avanzare una semplice candidatura o di manifestare genericamente la propria disponibilità. L’avviso richiede la predisposizione di un progetto artistico articolato, con individuazione degli artisti, verifica delle disponibilità, definizione del calendario, elaborazione di un’offerta economica dettagliata e assunzione di una serie di responsabilità organizzative, tecniche e logistiche.

Non possiamo pensare di valorizzare le energie culturali del territorio se non mettiamo tutti nelle condizioni di poter partecipare realmente.

Per queste ragioni, chiediamo all’Amministrazione comunale di disporre una proroga dei termini di presentazione delle proposte, concedendo un tempo congruo e adeguato per consentire ai soggetti interessati di predisporre progettualità complete, sostenibili e di qualità.

Non chiediamo di rallentare l’organizzazione degli eventi natalizi, né di compromettere i tempi di realizzazione del programma. Chiediamo semplicemente di conciliare le esigenze organizzative dell’Amministrazione con il diritto dei soggetti interessati a partecipare con proposte adeguatamente strutturate.

La partecipazione non può essere soltanto dichiarata negli avvisi pubblici: deve essere concretamente resa possibile.

Auspichiamo, per questo motivo, che il Comune accolga tempestivamente la nostra richiesta, procedendo a una proroga dei termini che garantisca a tutti gli operatori interessati condizioni effettive di partecipazione».