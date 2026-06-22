L'amministrazione comunale di Reggio Calabria si stringe attorno alle famiglie Caridi e Porcino per la scomparsa di Carmelo Caridi, già vicesindaco della città e figura conosciuta della vita pubblica reggina.

A esprimere il cordoglio dell'intera amministrazione è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha ricordato Caridi come «stimato amministratore» e «uomo di grandi valori», sottolineandone il contributo offerto alla comunità nel corso della sua esperienza istituzionale.

«Nel corso della sua esperienza al servizio della comunità reggina – ha dichiarato il primo cittadino – Carmelo Caridi ha saputo distinguersi per senso delle istituzioni e attaccamento alla propria terra, operando con senso del dovere, senza cercare protagonismi, lasciando un ricordo di serietà, equilibrio e dedizione che resterà vivo nella memoria collettiva».

Il sindaco ha quindi rivolto un pensiero ai familiari in questo momento di dolore, manifestando la vicinanza dell'amministrazione comunale e della città ai parenti di Carmelo Caridi.

«In questo momento di dolore – conclude la nota – l'Amministrazione comunale si stringe con affetto ai familiari».