Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Franco Azzarà, figura autorevole della vita politica, istituzionale e professionale della nostra città.

Con Franco Azzarà se ne va un protagonista di una lunga stagione della storia amministrativa reggina, che ha saputo interpretare la politica come impegno al servizio della comunità e delle istituzioni. Eletto per quattro consiliature al Consiglio comunale di Reggio Calabria, ha attraversato anni importanti della vita cittadina, offrendo il proprio contributo al confronto democratico e all’attività amministrativa, con passione, esperienza e conoscenza del territorio.

Il suo percorso professionale, altrettanto significativo, lo ha visto affermarsi come avvocato stimato e autorevole, punto di riferimento nel panorama forense reggino. Una figura che ha saputo coniugare la competenza professionale con l’impegno pubblico, mantenendo sempre un forte legame con la propria città e con la comunità.

Accanto alla politica e alla professione, merita di essere ricordata anche la sua attenzione per lo sport e per il mondo dell’associazionismo, attraverso l’impegno nella Pro Pellaro, realtà alla quale ha dedicato energie e passione, riconoscendo nello sport un importante strumento di aggregazione e crescita per i giovani.

La sua scomparsa rappresenta una perdita per Reggio Calabria, che oggi saluta un uomo che ha dedicato una parte significativa della propria vita alla professione, alle istituzioni e al territorio. Il suo percorso lascia una testimonianza di partecipazione alla vita pubblica e un patrimonio di esperienze che appartiene alla storia della nostra comunità.

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria si stringe con affetto alla famiglia Azzarà, ai suoi cari, ai colleghi avvocati e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano, professionale e politico.