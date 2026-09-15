Il patto tra la Prefettura e il Comune rappresentato dal sindaco Cannizzaro. Presenti il governatore Occhiuto e la sottosegretaria Ferro
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Domani 16 settembre, alle ore 12:00, presso il Salone degli stemmi del Palazzo del Governo, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presenzierà alla stipula di un accordo interistituzionale tra il prefetto, Clara Vaccaro, e il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, volto a realizzare iniziative sul territorio in materia di sicurezza. Alla cerimonia di sottoscrizione parteciperanno inoltre il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro.