Il ministro della Pubblica amministrazione appoggia la corsa a sindaco del deputato di Forza Italia: «Ha dimostrato capacità e dedizione al territorio»

Arriva dal governo un endorsement politico alla candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Francesco Cannizzaro. A sostenerlo è il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ne sottolinea il profilo politico e il legame con il territorio.

«Apprendo con soddisfazione della scelta del mio collega di partito di candidarsi a sindaco di Reggio Calabria», afferma Zangrillo, definendo Cannizzaro «un giovane brillante deputato e dirigente di Forza Italia, orgoglioso calabrese che ama in modo viscerale la sua terra».

Nel suo intervento, il ministro evidenzia l’impegno portato avanti negli anni dal parlamentare reggino. «Ha dimostrato dedizione, capacità e una concreta attitudine a far accadere le cose», aggiunge, richiamando anche un recente incontro al ministero su temi legati al personale della pubblica amministrazione in Calabria.

Zangrillo insiste sulla determinazione del candidato: «Sono stato travolto dal suo entusiasmo ed è stato difficile contenere la sua determinazione», sottolinea, tracciando il profilo di un amministratore orientato ai risultati.

Secondo il ministro, la candidatura di Cannizzaro rappresenta anche un’opportunità più ampia per il territorio: «Investire su di lui significa immaginare un percorso di crescita per una città importante del Sud, che potrà dare un impulso decisivo al processo di valorizzazione del Mezzogiorno».

Un sostegno politico esplicito, che si inserisce nel quadro della competizione per le prossime elezioni comunali reggine. «Inizia una nuova e affascinante impresa, che sono certo vincerai insieme al popolo reggino e a quello di Forza Italia», conclude Zangrillo.