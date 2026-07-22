Il Circolo del Partito Democratico di Siderno esprime soddisfazione per l'elezione di Vittoria Luciano nel Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, definendo il risultato il frutto di «un lavoro politico condiviso» portato avanti insieme ai circoli della Locride, della Piana e dell'intera area metropolitana.

Nella nota il Pd ringrazia il consigliere regionale Ranuccio e il segretario regionale Nicola Irto, che hanno sostenuto «una candidatura giovane, competente e credibile».

Secondo il circolo democratico, l'elezione assume un significato particolare per la città ionica. «Dall'istituzione della Città Metropolitana, a seguito della riforma Delrio, Siderno non aveva mai espresso un rappresentante nel Consiglio metropolitano. Oggi questo vuoto viene finalmente colmato, restituendo alla città una presenza istituzionale che mancava da troppo tempo».

Il Pd rivolge inoltre un riconoscimento all'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Mariateresa Fragomeni, sottolineando la scelta di investire sulle nuove generazioni. «Il rinnovamento della classe dirigente non si racconta nei convegni o nei comunicati: si realizza offrendo responsabilità, opportunità e fiducia a nuove generazioni di amministratori».

Per il circolo, l'elezione di Vittoria Luciano rappresenta «una giovane amministratrice che, grazie al lavoro quotidiano svolto sul territorio e alla fiducia costruita nel tempo, saprà dare voce non soltanto a Siderno, ma all'intera fascia ionica all'interno della Città Metropolitana».

Nella nota arrivano anche le congratulazioni agli altri consiglieri eletti nella lista Progressisti, con l'auspicio di una collaborazione nell'interesse del territorio metropolitano, e un ringraziamento ai candidati non eletti, il cui contributo viene definito determinante per il risultato complessivo della lista, che ha conquistato quattro seggi.

Infine, il Pd di Siderno offre una lettura politica dell'esito del voto metropolitano, riconoscendo «una netta affermazione del centrodestra» nel quadro complessivo, ma sottolineando come proprio in questo contesto l'elezione di Vittoria Luciano assuma un valore ancora maggiore.

«Dimostra che il Partito Democratico, quando resta unito, radicato nei territori e capace di valorizzare energie nuove, continua a rappresentare un punto di riferimento credibile e competitivo», conclude il circolo, augurando buon lavoro alla neo consigliera metropolitana