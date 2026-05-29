Il consigliere regionale Giuseppe Mattiani evidenzia il potenziamento dei servizi, delle competenze e del personale, con nuove funzioni dedicate al sostegno del tessuto produttivo e all’assistenza ai cittadini

La Direzione regionale Calabria dell’Inps, nell’ambito di un piano complessivo di rafforzamento della capacità di presidio organizzativo a favore del tessuto produttivo di riferimento, ha istituito l’Agenzia complessa di Palmi (RC), tramite la trasformazione della corrispondente Agenzia territoriale.

Trattasi di un importante potenziamento degli uffici e dei servizi erogati dalla sede Inps palmese, consistente proprio nel rafforzamento del presidio organizzativo dell’Istituto, dei processi produttivi e dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, in un territorio caratterizzato da un’elevata densità imprenditoriale.

A darne notizia il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che già nel recente passato, in collaborazione con la Direzione Regionale dell’Istituto, aveva lavorato proprio al suo potenziamento, con la riattivazione delle Commissioni mediche deputate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità e il rafforzamento del personale:

«Ancora una volta abbiamo dato dimostrazione di lavorare per rafforzare i servizi in favore dei cittadini e delle imprese. Quella di oggi è l’ennesima azione che va in questa direzione.

Potenziare la sede di Palmi significa offrire sempre maggiore supporto ad un’area territoriale importante. La trasformazione in Agenzia complessa della corrispondente Agenzia territoriale di Palmi consente di istituire un presidio dedicato della funzione di gestione dei flussi assicurativi e contributivi, anche in un’ottica di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione, attraverso il potenziamento dei processi produttivi e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Maggiore autonomia, maggiori competenze e servizi a favore di aziende e intermediari. Davvero un grande passo avanti.

Tutto questo va ad aggiungersi al grande lavoro che già abbiamo portato avanti in questi anni. A Palmi oramai lavorano in pianta stabile circa trenta funzionari neoassunti, che si sono uniti alle professionalità già in essere.

Inoltre, sono tornate attive le Commissioni mediche deputate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità civile, sordità, handicap e disabilità, che, quale conseguenza della trasformazione da Agenzia territoriale in Agenzia complessa, verranno potenziate con personale e servizi».

Prosegue il Consigliere Mattiani:

«Grandi risultati e grandi obiettivi raggiunti. Ringrazio il Presidente Inps Gabriele Fava e il Direttore Regionale Giuseppe Greco, sempre attento e vigile sull’intero territorio calabrese, cui va dato grande merito e con il quale, ne sono sicuro, continueremo a lavorare fianco a fianco.

È doveroso da parte mia ringraziare anche il Direttore Provinciale della sede Inps di Reggio Calabria Raffaella Contartese e la Responsabile della sede Inps di Palmi Maria Aricò, che sull’intero territorio di Reggio Calabria e su Palmi stanno davvero facendo un grande lavoro» – conclude Mattiani.