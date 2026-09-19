Il gruppo della lista civica “Insieme si Può”, dopo avere determinato a maggioranza di esprimersi ufficialmente nella persona di Giuseppe Altobruno, conferma il proprio percorso politico in continuità e coesione.

«Come già espresso dal nostro consigliere comunale, Miriam Pitasi, Insieme si può, è un progetto politico nato in occasione delle scorse elezioni regionali a sostegno del candidato di Fratelli d’Italia Stefano Princi, che in continuità con il percorso intrapreso ha saputo strutturarsi come realtà civica consolidata, radicata e credibile sul territorio. Il risultato ottenuto alle elezioni amministrative, circa il 4%, è stato il frutto del lavoro di un gruppo che opera con serietà e impegno nella compagine cittadina e metropolitana.

All’indomani della competizione elettorale non ci siamo arrestati ma abbiamo continuato nel nostro cammino fornendo un sostanziale supporto alle elezioni metropolitane e contribuendo all’elezione del consigliere metropolitano Giampietro Scarfò, candidato di Fratelli d’Italia. Oggi confermiamo, con convinzione e senza ambiguità, il nostro pieno e leale sostegno al Sindaco Francesco Cannizzaro e al candidato della coalizione di centro-destra Fabio Roscioli.

Insieme possiamo dire che siamo uniti, forti e determinati, in continuità con il nostro percorso, a perseguire i principi che ci hanno fin da subito accomunato: lealtà, coerenza, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità», conclude Giuseppe Altobruno.