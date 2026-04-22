«L’iniziativa sarà illustrata a breve e presentato nei dettagli ai giovani a cui abbiamo l'obbligo di domicilio nella terra della loro origine»

Gabriella Andriani, presidente dell'associazione Rivoluzione Culturale e segretaria provinciale del Partito Repubblicano propone il progetto rivolto ai giovani “Io resto, Voi ritornate" è la denominazione del progetto rivolto di giovani reggini.

«Un invito, una promessa, una scelta. C’è chi è partito. E c’è chi è rimasto. A Reggio Calabria siamo cresciuti guardando il mare e imparando presto cosa significa partire.

Treni all’alba, valigie piene, promesse sussurrate: “torno presto”. Ma spesso quel “presto” diventa anni. A volte, non torna più. Eppure, c’è anche chi è rimasto.

Chi ha resistito. Chi ha scelto di credere che questa terra potesse ancora dare qualcosa. Questo progetto nasce da qui. “Io resto, voi ritornate” non è uno slogan.

È una mano tesa. A chi è andato via per cercare opportunità. A chi ha dovuto scegliere tra sogni e radici. A chi sente ancora che una parte di sé è rimasta qui. Perché tornare non è un passo indietro.

È un atto di coraggio. È trasformare l’esperienza in valore. È riportare competenze, idee, energia. Noi vogliamo creare le condizioni perché questo sia possibile: opportunità di lavoro vere sostegno a chi vuole creare; spazi per innovare; strumenti per costruire futuro. A chi è rimasto diciamo: non siete soli. Restare non è stato facile.

Ma è stato importante. Questo progetto è anche per voi: per rafforzare, crescere, costruire insieme a chi tornerà.

A chi è partito diciamo: puoi tornare. Non come eri prima. Ma con tutto ciò che sei diventato. Con nuove competenze. Nuove visioni. Nuove possibilità. Reggio Calabria ha bisogno di te. Non per nostalgia. Ma per costruire.

Una città che riparte dai suoi giovani “Io resto, voi ritornate” è una scelta collettiva:

trasformare una terra di partenze in una terra di ritorni. Non possiamo cambiare il passato. Ma possiamo riscrivere il futuro. Il futuro ha bisogno di voi. Qui.

Restare. Tornare. Costruire. A Reggio Calabria, insieme.

Il progetto sarà illustrato a breve e presentato nei dettagli ai giovani a cui abbiamo l'obbligo di domicilio nella terra della loro origine».