La Direzione regionale conferma il sostegno alla candidatura e ribadisce unità e strategia in vista del voto

La Direzione regionale della Lega Calabria, riunitasi ieri sera a Reggio alla presenza del vice segretario federale Sen. Claudio Durigon e del commissario regionale On. Valeria Sudano, ha condiviso un clima di forte coesione e determinazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Nel corso dei lavori è stato ribadito con convinzione il grande entusiasmo per la candidatura a sindaco di Reggio Calabria dell’on. Francesco Cannizzaro, figura ritenuta autorevole, radicata e pienamente in grado di interpretare le esigenze della comunità reggina.

Una posizione chiara e coerente nel tempo: già nell’ottobre 2025 il vice segretario federale Durigon aveva espresso il proprio apprezzamento per questa candidatura, oggi ulteriormente rafforzata nel quadro di una strategia condivisa.

La Lega Calabria conferma il proprio impegno a sostenere con responsabilità e spirito unitario il percorso del centrodestra, lavorando per offrire alla città una proposta politica solida, credibile e all’altezza delle sfide future.