Da Villa San Giuseppe un momento di riflessione promosso dai candidati Serena Pensabene e Francesco Tripodi insieme all’architetto Maurizio Malaspina e a Saverio Pazzano: «Recuperare il senso di appartenenza vissuto negli anni delle battaglie per la Cartiera»

Non soltanto campagna elettorale, ma anche memoria collettiva, identità territoriale e visione futura. È attorno a questi temi che si è sviluppato l’incontro promosso a Villa San Giuseppe dai candidati al consiglio comunale della lista “La Strada” Serena Pensabene e Francesco Tripodi, insieme all’architetto e docente Maurizio Malaspina, alla presenza del candidato sindaco Saverio Pazzano.

Al centro del confronto la Vallata del Gallico, raccontata non solo nelle sue criticità ma soprattutto nelle sue potenzialità, ripercorrendo la storia di un territorio che per anni ha rappresentato uno dei simboli più forti di partecipazione e mobilitazione collettiva della città.

Durante l’incontro si è discusso delle peculiarità della vallata, delle sue risorse ambientali e culturali, ma anche delle esperienze positive del passato che potrebbero essere riprese e replicate per costruire nuove prospettive di sviluppo e valorizzazione dell’area nord della città.

Particolarmente sentito il richiamo alle battaglie per la Cartiera del Gallico, ricordate come un momento in cui il territorio riuscì a ritrovarsi unito attorno a una causa comune. Un’esperienza che, secondo gli intervenuti, rappresenta ancora oggi un esempio di partecipazione attiva e di forte senso di appartenenza.

«Ci siamo augurati – è emerso nel corso dell’incontro – di poter tornare a vivere quel sentimento di comunità che in quegli anni riuscì a unire profondamente la vallata».

Per Serena Pensabene, candidata nella lista “La Strada”, il confronto ha avuto anche un forte valore personale. «Vivo la vallata da quando sono nata – ha spiegato – e parlare del suo futuro significa parlare anche della mia storia e di quella di tante famiglie che qui hanno costruito il proprio legame con il territorio».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di incontri territoriali avviato dalla coalizione guidata da Saverio Pazzano in vista delle elezioni comunali 2026, con l’obiettivo di costruire momenti di ascolto e confronto direttamente nei quartieri e nelle periferie della città.