Prosegue il percorso nei quartieri della candidata Presidente della III Circoscrizione per la lista “Centrodestra - Chirico Presidente”, Emanuela Chirico.

L’ ultima tappa, documentata nel video pubblicato sui profili social della candidata, ha acceso i riflettori sul Lungomare di Gallico, offrendo un’istantanea impietosa dello stato in cui versa una delle aree più potenzialmente attrattive della città: non solo la spiaggia, ma tutto il litorale versa in uno stato di assoluto degrado, riproponendo un copione che purtroppo si ripete identico da troppi anni.

«A ridosso dell’avvio della stagione balneare, anche quest’anno Gallico si presenta a cittadini e turisti completamente impreparata - dichiara nel video Emanuela Chirico - siamo a un passo dall’estate e il litorale è l'emblema dell'abbandono. Sono lontani i tempi in cui Gallico era un cuore pulsante di vita e socialità: oggi quel ricordo stride con la realtà di una periferia dimenticata dalle istituzioni».

«Dobbiamo ridare vita a questo Lungomare: il nostro obiettivo è far sì che Gallico non sia più considerato un quartiere di serie B ma anzi torni a essere un orgoglio per tutti e una meta ambita per i visitatori».